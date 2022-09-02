Жена советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия Арестович поделилась воспоминаниями о начале полномасштабной войны. Женщина вспомнила утро 24 февраля.

Говорит, еще за две недели до того дня у нее было предчувствие и тревожные мысли. Обсуждала эту тему с мужем, но верить не хотела. Об этом Арестович рассказала сайту Elle.

— Я почти не спала всю ночь, всего 1-2 часа. Помню, как проснулась, и увидела Алексея, сидящего с телефоном в руке. И в этот момент я все сразу поняла. Буквально через минуту я услышала первый взрыв, потом второй, и Алексей сказал, что началась война, — вспоминает Анастасия.

Добавляет, что сперва была в растерянности, однако удалось взять себя в руки. Мужа вызвали в офис, а она с сыном осталась дома. Собрала вещи и документы.

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— Алексей сказал, что уже не приедет ночевать, а оставаться вдвоем с сыном в квартире мне было некомфортно. Где-то в обед позвонил муж и сказал, что высаживается российский десант, у десантников есть наш адрес и они им воспользуются. Тогда мы еще не знали, что эта попытка будет неудачной. Алексей сказал: 10 минут и вас в доме не должно быть. Езжайте в сторону запада. Я успела одеться, собрала Сашу, и мы уехали, — рассказала Арестович.

Признается, дальше было состояние неизвестности. Периодически писал и звонил Алексей, подсказывая, что делать и куда ехать.

Фото: Алексей Арестович