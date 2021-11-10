Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заработала немаленькие деньги после старта продаж новой коллекции своего бренда Skims и итальянской марки Fendi.

9 ноября коллекция стала доступна для покупки. Перед магазином, где она была представлена, выстроилась огромная очередь. Коллаборация Fendi x Skims представляет нижнее белье, одежду, которая корректирует фигуру, платья и спортивные костюмы.

За первую минуту после старта продаж выручка составила $1 млн. Какой процент с заработанных денег получит Ким — неизвестно.

Отмечается, что практически вся коллекция уже распродана. Цена на вещи из коллаборации варьировалась от $100 до $4200. Представлено в ней было и кожаное платье, в котором Кардашьян появилась на премии Innovator Awards 3 ноября. Именно его стоимость и была самой высокой.

Кроме того, предзаказ на покупку продукции из новой коллекции Fendi x Skims оформило 300 тыс. человек.

Стоит отметить, что Ким Кардашьян не отложила начало продаж коллекции в связи с трагедией на фестивале Трэвиса Скотта, который является парнем ее сестры Кайли.

Напомним, что во время выступления рэпера погибло восемь человек из-за сильной давки. Ким Кардашьян высказалась о трагедии, но свои планы отменять не стала.