Любимая летняя ягода большинства — черешня. Она вкусная, сладкая, сочная и невероятно полезная.

Единственная проблема, которая портит все наслаждение — маленькие черви. Эти вредители заползают внутрь ягоды и отравляют ее.

Как избавиться от червей из черешни — читайте в нашем материале.

Что делать, чтобы выгнать червей из черешни

Если после сбора урожая, вы поняли, что в черешнях могут быть черви, не спешите выбрасывать такие плоды. Избавиться от червей в черешне очень просто: достаточно замочить ягоды в подсоленной воде, а затем хорошо промыть под проточной водой.

Чтобы выгнать червей из черешни, вам понадобится:

черешни;

соль;

вода;

большая миска;

дуршлаг.

На 500 граммов ягод стоит использовать 1 литр воды и 1 чайную ложку соли. А дальше все просто:

Тщательно переберите ягоды и выбросьте гнилые и помятые. Уберите плодоножки и листья. Промойте черешню под проточной водой. В большую миску наберите воду комнатной температуры, добавьте нужное количество соли и опустите черешню внутрь. Жидкость должна покрывать ягоды полностью. Оставьте плоды на пол часа. По истечению времени черви сами повылазят из ягод. После этого промойте черешню под проточной водой, высушите на бумажном полотенце и наслаждайтесь!

Что будет, если съесть червивую черешню

На самом деле ничего плохого с вами не случится. Однако, если червь живет в ягоде давно, черешня уже может начать гнить, поэтому существует шанс легкого отравления.

Поэтому, чтобы не навредить себе, советуем перед каждым потреблением сочной ягоды проводить процесс очистки в подсоленной воде.