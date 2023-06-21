Любимая летняя ягода большинства — черешня. Она вкусная, сладкая, сочная и невероятно полезная.
Единственная проблема, которая портит все наслаждение — маленькие черви. Эти вредители заползают внутрь ягоды и отравляют ее.
Как избавиться от червей из черешни — читайте в нашем материале.
Что делать, чтобы выгнать червей из черешни
Если после сбора урожая, вы поняли, что в черешнях могут быть черви, не спешите выбрасывать такие плоды. Избавиться от червей в черешне очень просто: достаточно замочить ягоды в подсоленной воде, а затем хорошо промыть под проточной водой.
Чтобы выгнать червей из черешни, вам понадобится:
- черешни;
- соль;
- вода;
- большая миска;
- дуршлаг.
На 500 граммов ягод стоит использовать 1 литр воды и 1 чайную ложку соли. А дальше все просто:
- Тщательно переберите ягоды и выбросьте гнилые и помятые. Уберите плодоножки и листья.
- Промойте черешню под проточной водой.
- В большую миску наберите воду комнатной температуры, добавьте нужное количество соли и опустите черешню внутрь. Жидкость должна покрывать ягоды полностью.
- Оставьте плоды на пол часа. По истечению времени черви сами повылазят из ягод.
- После этого промойте черешню под проточной водой, высушите на бумажном полотенце и наслаждайтесь!
Что будет, если съесть червивую черешню
На самом деле ничего плохого с вами не случится. Однако, если червь живет в ягоде давно, черешня уже может начать гнить, поэтому существует шанс легкого отравления.
Поэтому, чтобы не навредить себе, советуем перед каждым потреблением сочной ягоды проводить процесс очистки в подсоленной воде.