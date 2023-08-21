1 сентября уже на носу — начало учебного года для многих является праздником, в том числе и для учителей. Для встречи с ними также стоит подготовиться — небольшой презент поднимет настроение и покажет всю заботу.

Лучшие идеи для подарка учителю на 1 сентября — далее в материале.

Подарок учителю на 1 сентября до 200 грн

Сладости

Среди бюджетных подарков — шоколад, если знаете предпочтения учителя. Можно поинтересоваться заранее или же купить мини-набор с разными видами сладости из какао. Необязательно покупать шоколад — это может быть коробка конфет.

Канцелярия

Чтобы не теряться в страницах, учителю можно подарить красивую закладку — в форме милого животного или трезубца. К небольшим подаркам можно отнести и держатель для книг, блокнот или красивую ручку.

Вещи для дома

Все учителя любят пить кофе или чай в свободное время — красивая тематическая чашка будет всегда напоминать о вас. Вместо чашки может быть небольшой чайничек — главное, чтобы им пользовались и радовались внешнему виду.

Подарок учителю на 1 сентября до 500 грн

Фотоальбом

Если учитель уже многие годы сопровождает ребенка в учебе — можно подарить фотоальбом с общими снимками класса. Это будет отличным способом запомнить веселые моменты. Правда, на подготовку подарка придется потратить уйму времени.

Подарочный сертификат

У многих учителей есть свои любимые магазины или хобби — сертификат на услугу или товары станет отличным подарком. Это может быть занятие с тренером в зале или же массаж, или даже возможность купить необычную книгу — подойдет все, что соответствует интересам учителя.

Книга

Как бы банально это не звучало, но книга — отличный подарок для учителя. Это может быть роман или работа в стиле хоррор. Главное, чтобы подарок не пылился на полке. Можно приобрести и бестселлер, и тогда точно получится угодить.

Пауэрербанк

В нынешних реалиях лучше быть готовым к отключениям света. В таких ситуациях намного приятнее иметь возможность посидеть в соцсетях или пообщаться с близкими с помощью смартфона — пауэрербанк точно поможет скоротать время, заряжая необходимые устройства.

Подарок учителю на 1 сентября своими руками

Глиняная посуда

Для тех, кто хочет сделать приятное от чистого сердца, можно вручить глиняную чашку или даже вазу для цветов. Ручная работа всегда ценится, особенно, если подарок сделан с любовью.

Картина

Если есть умение рисовать — можно вручить картину, которая может оказаться на одной из стен дома учителя. Портрет, красивая фруктовая ваза, корабль в море — дайте волю фантазии.

Мед и другие домашние сладости

Банка огурцов — не лучшая идея, но вот немного домашнего меда может стать неплохой альтернативой шоколадке. Если учитель фанатеет от малинового джема или варенья — вручите баночку, и она зимой точно окажется на столе.

Помимо подарка, родителям будущих учеников стоит выяснить, как правильно выбрать школьный рюкзак. Оказывается, это не так просто, как многие считают. Ортопедическая спинка, легкий вес, яркая маркировка — это лишь немного из того, на что стоит обратить внимание.