На улице начинает теплеть, а значит — пришло время шашлыков. Несмотря на военное положение, украинцы найдут способ выбраться на природу. Так, кто-то живет в частном доме, кто-то находится на даче, а кто-то в более безопасном регионе.
К тому же, шашлык можно сделать и в квартире, если у вас есть электрошашлычница. Секрет правильного и вкусного мяса — в маринаде. Для шашлыка можно взять свинину, говядину, баранину или курицу. Зависит от ваших предпочтений.
Как замариновать крылышки на шашлык — читайте в материале.
Простой маринад для крылышек
Ингредиенты:
- куриные крылышки — 1, 5 кг;
- приправа для курицы — 2 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте крылышки под водой, высушите и посолите по вкусу.
- Приправьте крылышки и хорошо перемешайте.
- Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике не менее чем на час.
- Замаринованные крылышки выложите на сетку и жарте на мангале до готовности.
Маринад с медово-соевым соусом
Ингредиенты:
- крылышки — 1, 5 кг:
- соевый соус — 4-5 ст. л.;
- масло оливковое — 3 ст. л.;
- мед жидкий — 2 ст. л.;
- чеснок гранулированный — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.
- соль (по желанию) — по вкусу.
Способ приготовления:
- Крылышки помойте, срежьте кончики, высушите и разделите на две части.
- Сложите их в любую емкость и влейте в нее соевый соус, оливковое масло, добавьте мед. Всыпьте приправы. Посолите по вкусу (учитывая соленость соевого соуса).
- Перемешайте крылышки и отправьте в холодильник на пару часов.
- Замаринованные крылышки выложите на сетку или оденьте на шампуры и жарте на огне до готовности.
Лимонно-соевый маринад
Ингредиенты:
- куриные крылышки — 700 г;
- соевый соус — 80 мл;
- лимон — 100 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- приправа для курицы — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Промойте и обсушите крылышки.
- Подготовьте миску для маринада — влейте в нее соевый соус, отожмите сок из лимона, добавьте майонез, приправу для курицы, соль, перец. Хорошо перемешайте.
- Залейте крылышки маринадом и оставьте в холодильнике на несколько часов.
- Замаринованные крылышки выложите на сетку или оденьте на шампуры и жарте на огне до готовности.
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