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С медом и лимоном: как замариновать крылышки на шашлык

25 апреля 2022, 17:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Как замариновать крылышки на шашлык
Источник: Pexels

На улице начинает теплеть, а значит — пришло время шашлыков. Несмотря на военное положение, украинцы найдут способ выбраться на природу. Так, кто-то живет в частном доме, кто-то находится на даче, а кто-то в более безопасном регионе.

К тому же, шашлык можно сделать и в квартире, если у вас есть электрошашлычница. Секрет правильного и вкусного мяса — в маринаде. Для шашлыка можно взять свинину, говядину, баранину или курицу. Зависит от ваших предпочтений.

Как замариновать крылышки на шашлык — читайте в материале.

Простой маринад для крылышек

Ингредиенты:

  • куриные крылышки — 1, 5 кг;
  • приправа для курицы — 2 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте крылышки под водой, высушите и посолите по вкусу.
  2. Приправьте крылышки и хорошо перемешайте.
  3. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике не менее чем на час.
  4. Замаринованные крылышки выложите на сетку и жарте на мангале до готовности.

Маринад с медово-соевым соусом

Ингредиенты:

  • крылышки — 1, 5 кг:
  • соевый соус — 4-5 ст. л.;
  • масло оливковое — 3 ст. л.;
  • мед жидкий — 2 ст. л.;
  • чеснок гранулированный — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.
  • соль (по желанию) — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Крылышки помойте, срежьте кончики, высушите и разделите на две части.
  2. Сложите их в любую емкость и влейте в нее соевый соус, оливковое масло, добавьте мед. Всыпьте приправы. Посолите по вкусу (учитывая соленость соевого соуса).
  3. Перемешайте крылышки и отправьте в холодильник на пару часов.
  4. Замаринованные крылышки выложите на сетку или оденьте на шампуры и жарте на огне до готовности.

Лимонно-соевый маринад

Ингредиенты:

  • куриные крылышки — 700 г;
  • соевый соус — 80 мл;
  • лимон — 100 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • приправа для курицы — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Промойте и обсушите крылышки.
  2. Подготовьте миску для маринада — влейте в нее соевый соус, отожмите сок из лимона, добавьте майонез, приправу для курицы, соль, перец. Хорошо перемешайте.
  3. Залейте крылышки маринадом и оставьте в холодильнике на несколько часов.
  4. Замаринованные крылышки выложите на сетку или оденьте на шампуры и жарте на огне до готовности.
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Теги
Рецепти, Шашлик
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