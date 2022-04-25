На улице начинает теплеть, а значит — пришло время шашлыков. Несмотря на военное положение, украинцы найдут способ выбраться на природу. Так, кто-то живет в частном доме, кто-то находится на даче, а кто-то в более безопасном регионе.

К тому же, шашлык можно сделать и в квартире, если у вас есть электрошашлычница. Секрет правильного и вкусного мяса — в маринаде. Для шашлыка можно взять свинину, говядину, баранину или курицу. Зависит от ваших предпочтений.

Как замариновать крылышки на шашлык — читайте в материале.

Простой маринад для крылышек

Ингредиенты:

куриные крылышки — 1, 5 кг;

приправа для курицы — 2 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте крылышки под водой, высушите и посолите по вкусу. Приправьте крылышки и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике не менее чем на час. Замаринованные крылышки выложите на сетку и жарте на мангале до готовности.

Маринад с медово-соевым соусом

Ингредиенты:

крылышки — 1, 5 кг:

соевый соус — 4-5 ст. л.;

масло оливковое — 3 ст. л.;

мед жидкий — 2 ст. л.;

чеснок гранулированный — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.

соль (по желанию) — по вкусу.

Способ приготовления:

Крылышки помойте, срежьте кончики, высушите и разделите на две части. Сложите их в любую емкость и влейте в нее соевый соус, оливковое масло, добавьте мед. Всыпьте приправы. Посолите по вкусу (учитывая соленость соевого соуса). Перемешайте крылышки и отправьте в холодильник на пару часов. Замаринованные крылышки выложите на сетку или оденьте на шампуры и жарте на огне до готовности.

Лимонно-соевый маринад

Ингредиенты:

куриные крылышки — 700 г;

соевый соус — 80 мл;

лимон — 100 г;

майонез — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

приправа для курицы — 1 ч. л.

Способ приготовления: