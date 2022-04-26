В наше время теплое время года, выезды на природу, пикники уже сложно представить без шашлыка. Даже в условиях войны каждому украинцу хочется отвлечься и если есть возможность, приготовить мясо на костре или электрошашлычнице.

Ни для кого не секрет – чтобы приготовить вкусный шашлык, необходим не менее вкусный маринад. Мясо для жарки каждый выбирает исключительно из своих предпочтений — кому-то нравится свинина, кому-то баранина, курица или говядина.

Самый распространенный шашлык — из свинины, поскольку он отличается нежностью и нейтральным вкусом.

Как замариновать свинину на шашлык — читайте в материале.

Луковый маринад

Ингредиенты:

свиная шея – 2 кг;

лук репчатый – 1 кг;

соль, перец черный молотый – по вкусу.

Как замариновать свинину на шашлык в луке:

Нарезаем свиную шею кусками — примерно 4-5 сантиметров; Очищаем лук и нарезаем его кольцами. Помещаем лук в глубокую миску или небольшую кастрюлю. Добавляем соль. Переминаем лук вместе с солью до тех пор, пока он не станет мягким. Перекладываем мясо в эмалированную посуду. Добавляем к нему соль и перец. Перемешиваем. Добавляем лук. Чтобы мясо как следует промариновалось, я рекомендую подержать его в маринаде 3-4 часа. Насаживаем шашлык на шампура (желательно без лука) и жарим до готовности.

Маринад из майонеза

Ингредиенты:

свинина (мякоть) — 2,5 кг;

майонез — 250 г;

лук — 2 штуки;

приправа для шашлыка — 1 пакет (25 г);

соль — по вкусу.

Как замариновать свинину на шашлык в майонезе:

Нарезать мясо и лук — кольцами. Добавляем к мясу и луку майонез, приправу, соль. Оставляем не менее чем на шесть часов мариноваться. Замаринованное мясо нанизываем на шампуры, перемежая луковыми кольцами. Жарим до готовности.

Маринад с гранатовым соком

Ингредиенты:

свиная шея — 2 кг;

гранатовый сок или нектар — 500 мл;

лук репчатый — 2 штуки;

пряности (приправа для мяса, хмели-сунели) — по вкусу;

соль — по вкусу.

Как замариновать свинину на шашлык в гранатовом соку:

Нарезать мясо, порезать кольцами лук и помять его, чтобы он пустил сок. Мясо соединить с луком и специями, посолить и хорошо перемешать. Залить гранатовым соком так, чтобы он покрывал мясо. Оставить мариноваться не менее шести часов. Нанизать кусочки свинины на шампуры и жарить на раскаленных углях.

Важно, при готовке шашлыка не допускайте огонь, сбрызгивая мясо водой и переворачивая его.