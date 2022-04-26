В наше время теплое время года, выезды на природу, пикники уже сложно представить без шашлыка. Даже в условиях войны каждому украинцу хочется отвлечься и если есть возможность, приготовить мясо на костре или электрошашлычнице.
Ни для кого не секрет – чтобы приготовить вкусный шашлык, необходим не менее вкусный маринад. Мясо для жарки каждый выбирает исключительно из своих предпочтений — кому-то нравится свинина, кому-то баранина, курица или говядина.
Самый распространенный шашлык — из свинины, поскольку он отличается нежностью и нейтральным вкусом.
Как замариновать свинину на шашлык — читайте в материале.
Луковый маринад
Ингредиенты:
- свиная шея – 2 кг;
- лук репчатый – 1 кг;
- соль, перец черный молотый – по вкусу.
Как замариновать свинину на шашлык в луке:
- Нарезаем свиную шею кусками — примерно 4-5 сантиметров;
- Очищаем лук и нарезаем его кольцами.
- Помещаем лук в глубокую миску или небольшую кастрюлю. Добавляем соль. Переминаем лук вместе с солью до тех пор, пока он не станет мягким.
- Перекладываем мясо в эмалированную посуду. Добавляем к нему соль и перец. Перемешиваем. Добавляем лук.
- Чтобы мясо как следует промариновалось, я рекомендую подержать его в маринаде 3-4 часа.
- Насаживаем шашлык на шампура (желательно без лука) и жарим до готовности.
Маринад из майонеза
Ингредиенты:
- свинина (мякоть) — 2,5 кг;
- майонез — 250 г;
- лук — 2 штуки;
- приправа для шашлыка — 1 пакет (25 г);
- соль — по вкусу.
Как замариновать свинину на шашлык в майонезе:
- Нарезать мясо и лук — кольцами.
- Добавляем к мясу и луку майонез, приправу, соль.
- Оставляем не менее чем на шесть часов мариноваться.
- Замаринованное мясо нанизываем на шампуры, перемежая луковыми кольцами. Жарим до готовности.
Маринад с гранатовым соком
Ингредиенты:
- свиная шея — 2 кг;
- гранатовый сок или нектар — 500 мл;
- лук репчатый — 2 штуки;
- пряности (приправа для мяса, хмели-сунели) — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Как замариновать свинину на шашлык в гранатовом соку:
- Нарезать мясо, порезать кольцами лук и помять его, чтобы он пустил сок.
- Мясо соединить с луком и специями, посолить и хорошо перемешать.
- Залить гранатовым соком так, чтобы он покрывал мясо.
- Оставить мариноваться не менее шести часов.
- Нанизать кусочки свинины на шампуры и жарить на раскаленных углях.
Важно, при готовке шашлыка не допускайте огонь, сбрызгивая мясо водой и переворачивая его.