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С луком, майонезом и гранатовым соком: как замариновать свинину на шашлык

26 апреля 2022, 14:36
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
С луком, майонезом и гранатовым соком: как замариновать свинину на шашлык
Источник: Pexels

В наше время теплое время года, выезды на природу, пикники уже сложно представить без шашлыка. Даже в условиях войны каждому украинцу хочется отвлечься и если есть возможность, приготовить мясо на костре или электрошашлычнице.

Ни для кого не секрет – чтобы приготовить вкусный шашлык, необходим не менее вкусный маринад. Мясо для жарки каждый выбирает исключительно из своих предпочтений — кому-то нравится свинина, кому-то баранина, курица или говядина.

Самый распространенный шашлык — из свинины, поскольку он отличается нежностью и нейтральным вкусом.

Как замариновать свинину на шашлык — читайте в материале.

Луковый маринад

Ингредиенты:

  • свиная шея – 2 кг;
  • лук репчатый – 1 кг;
  • соль, перец черный молотый – по вкусу.

Как замариновать свинину на шашлык в луке:

  1. Нарезаем свиную шею кусками — примерно 4-5 сантиметров;
  2. Очищаем лук и нарезаем его кольцами.
  3. Помещаем лук в глубокую миску или небольшую кастрюлю. Добавляем соль. Переминаем лук вместе с солью до тех пор, пока он не станет мягким.
  4. Перекладываем мясо в эмалированную посуду. Добавляем к нему соль и перец. Перемешиваем. Добавляем лук.
  5. Чтобы мясо как следует промариновалось, я рекомендую подержать его в маринаде 3-4 часа.
  6. Насаживаем шашлык на шампура (желательно без лука) и жарим до готовности.

Маринад из майонеза

Ингредиенты:

  • свинина (мякоть) — 2,5 кг;
  • майонез — 250 г;
  • лук — 2 штуки;
  • приправа для шашлыка — 1 пакет (25 г);
  • соль — по вкусу.

Как замариновать свинину на шашлык в майонезе:

  1. Нарезать мясо и лук — кольцами.
  2. Добавляем к мясу и луку майонез, приправу, соль.
  3. Оставляем не менее чем на шесть часов мариноваться.
  4. Замаринованное мясо нанизываем на шампуры, перемежая луковыми кольцами. Жарим до готовности.

Маринад с гранатовым соком

Ингредиенты:

  • свиная шея — 2 кг;
  • гранатовый сок или нектар — 500 мл;
  • лук репчатый — 2 штуки;
  • пряности (приправа для мяса, хмели-сунели) — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Как замариновать свинину на шашлык в гранатовом соку:

  1. Нарезать мясо, порезать кольцами лук и помять его, чтобы он пустил сок.
  2. Мясо соединить с луком и специями, посолить и хорошо перемешать.
  3. Залить гранатовым соком так, чтобы он покрывал мясо.
  4. Оставить мариноваться не менее шести часов.
  5. Нанизать кусочки свинины на шампуры и жарить на раскаленных углях.

Важно, при готовке шашлыка не допускайте огонь, сбрызгивая мясо водой и переворачивая его.

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Теги
Кулінарні рецепти, Шашлик
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