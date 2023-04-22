Жирные пятна на одежде — распространенная проблема. Вывести такие следы с цветных вещей трудно, но возможно.
Факты ICTV рассказывают как вывести жирные пятна с цветной одежды.
Как вывести жирные пятна цветной одежды
Любые средства для удаления следов жира лучше наносить сразу на свежие пятна. Старые загрязнения труднее вывести, а иногда и вовсе невозможно.
Хозяйственное мыло
- Намыльте жирные пятна мылом и оставьте на 10-12 часов.
- После этого прополощите теплой водой.
Пищевая сода
- Налейте 150 мл теплой воды на 4 столовые ложки соды.
- Перемешайте смесь и нанесите на жирное пятно.
- Оставьте на один час, а после нужно постирать с моющим средством.
Соль
- Соль нужно насыпать на пятно и оставить на час.
- После этого тщательно протрите место загрязнения зубной щеткой.
- Промойте одежду с моющим средством.
Зубной порошок
- Разровняйте на твердой поверхности одежду и нанесите на пятна зубной порошок.
- Положите сверху чистую ткань.
- Пройдитесь по покрытой одежде горячей палочкой.