Жирные пятна на одежде — распространенная проблема. Вывести такие следы с цветных вещей трудно, но возможно.

Факты ICTV рассказывают как вывести жирные пятна с цветной одежды.

Как вывести жирные пятна цветной одежды

Любые средства для удаления следов жира лучше наносить сразу на свежие пятна. Старые загрязнения труднее вывести, а иногда и вовсе невозможно.

Хозяйственное мыло

Намыльте жирные пятна мылом и оставьте на 10-12 часов. После этого прополощите теплой водой.

Пищевая сода

Налейте 150 мл теплой воды на 4 столовые ложки соды. Перемешайте смесь и нанесите на жирное пятно. Оставьте на один час, а после нужно постирать с моющим средством.

Соль

Соль нужно насыпать на пятно и оставить на час. После этого тщательно протрите место загрязнения зубной щеткой. Промойте одежду с моющим средством.

Зубной порошок