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Как вывести жирные пятна с цветной одежды — действенные способы

22 апреля 2023, 09:45
Асоян Карина редактор ленты
як вивести жирні плями з кольорового одягу
Источник: Unsplash

Жирные пятна на одежде — распространенная проблема. Вывести такие следы с цветных вещей трудно, но возможно.

Факты ICTV рассказывают как вывести жирные пятна с цветной одежды.

Как вывести жирные пятна цветной одежды

Любые средства для удаления следов жира лучше наносить сразу на свежие пятна. Старые загрязнения труднее вывести, а иногда и вовсе невозможно.

Хозяйственное мыло

  1. Намыльте жирные пятна мылом и оставьте на 10-12 часов.
  2. После этого прополощите теплой водой.

Пищевая сода

  1. Налейте 150 мл теплой воды на 4 столовые ложки соды.
  2. Перемешайте смесь и нанесите на жирное пятно.
  3. Оставьте на один час, а после нужно постирать с моющим средством.

Соль

  1. Соль нужно насыпать на пятно и оставить на час.
  2. После этого тщательно протрите место загрязнения зубной щеткой.
  3. Промойте одежду с моющим средством.

Зубной порошок

  1. Разровняйте на твердой поверхности одежду и нанесите на пятна зубной порошок.
  2. Положите сверху чистую ткань.
  3. Пройдитесь по покрытой одежде горячей палочкой.
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