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Как вывести грибок на стенах: что понадобится

24 декабря 2022, 15:32
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Грибок на стінах

Грибок на стенах — неприятный сосед, который становится причиной аллергий, источником болезнетворных бактерий и опасных инфекций.

Причин появления грибка на стенах может быть множество — повышенная влажность в квартире, некачественный строительный материал, слабая вентиляция или регулярное промерзание стен.

В такой среде грибковые споры чувствуют себя комфортно, поэтому продолжают развиваться и разрастаться по стенам.

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