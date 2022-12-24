Грибок на стенах — неприятный сосед, который становится причиной аллергий, источником болезнетворных бактерий и опасных инфекций.

Причин появления грибка на стенах может быть множество — повышенная влажность в квартире, некачественный строительный материал, слабая вентиляция или регулярное промерзание стен.

В такой среде грибковые споры чувствуют себя комфортно, поэтому продолжают развиваться и разрастаться по стенам.

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