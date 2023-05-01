Лето — сезон ягод, фруктов и консервации. Одним из самых кропотливых процессов в этом деле является подготовка плодов к закрутке.

Больше всего хозяйки не любят удалять косточки с вишни и черешни. Факты ICTV подготовили для вас несколько советов, которые помогут легко и быстро вынуть косточки из вишен.

Как быстро удалить косточки с вишен или черешен — лайфхаки

С помощью обычной скрепки

Трудно поверить, но этот канцелярский предмет действительно поможет быстро вынуть все косточки из вишен. Чтобы воспользоваться лайфхаком:

Немножко раскрутите скрепку, чтобы она стала длиннее и вам было ее удобнее держать.

Загнутым краем воткните скрепку в вишню и быстро достаньте косточку.

Такой способ подойдет и для удаления косточки с черешни. Кстати, вместо скрепки можно использовать булавку.

С помощью соломинки или деревянной палочки

Для этого лайфхака вы можете использовать коктейльную соломинку, деревянную шпажку или похожую тонкую цилиндрическую палочку. Главное, чтобы предмет был не намного больше размера вишни.

Дальше все просто: воткните тонкую палочку в вишню или черешню и вытолкните ее вместе с косточкой наружу.

На помощь придет орехокол

Этот предмет есть на каждой кухне, однако чаще всего мы используем его для измельчения чеснока.

На большинстве чеснокодавок предусмотрена функция доставания косточек из ягод с удобной ложбинкой и штыком.

Вам необходимо только насадить ягоду на отверстие и вынуть косточку!

Пинцет

Этот вариант похож на способ со скрепкой. Вам необходимо воткнуть пинцет в вишню, зацепить косточку и вытащить ее.

Палочка и бутылка

Для этого вам нужно взять бутылку с узеньким горлышком и вставить ягоду так, чтобы она не падала внутрь.

Теперь палочкой пропихните косточку внутрь бутылки. Косточки остаются в бутылке, а ягоды — на поверхности.