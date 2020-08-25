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Как восстановить паспорт без прописки

25 августа, 12:37 Дарина Манзюк
Как восстановить паспорт без прописки

Что нужно для восстановления паспорта без прописки, читайте в материале Фактов ICTV.

В каком случае можно восстановить паспорт?

  • украденный;
  • утерян;
  • изменения в инициалах человека;
  • некорректные записи данных;
  • непригоден для пользования.

Куда идти если потерял пастопорт-книжечку или ID карту?

Обратитесь в ГМС Украины (Государственная миграционная служба Украины) или в ЦПАУ (центр предоставления административных услуг).

В случае, если у вас нет места прописки, обратитесь в отделение фактического проживания или по месту последнего места прописки.

Читайте: Какие документы нужны для оформления загранпаспорта в Украине

Какие необходимые документы для восстановления паспорта:

  • для начала напишите заявление в полицию (в случае, если паспорт украли);
  • заявление о потере;
  • квитанцию об уплате штрафа или пошлины;
  • 2-3 копии фотографий 35х45 мм;
  • копия постановления из отделения полиции (в случае кражи);
  • документ, удостоверяющий изменения в вашей жизни: рождение ребенка, новое место жительства, свидетельство о браке или его расторжении (если такие события были).

Цена восстановления

  • 279 грн (в течение 20 дней);
  • 366 грн (в течение 10).
Теги
ID-паспорт , Паспорт , Україна
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