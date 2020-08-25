Как восстановить паспорт без прописки

Что нужно для восстановления паспорта без прописки, читайте в материале Фактов ICTV.
В каком случае можно восстановить паспорт?
- украденный;
- утерян;
- изменения в инициалах человека;
- некорректные записи данных;
- непригоден для пользования.
Куда идти если потерял пастопорт-книжечку или ID карту?
Обратитесь в ГМС Украины (Государственная миграционная служба Украины) или в ЦПАУ (центр предоставления административных услуг).
В случае, если у вас нет места прописки, обратитесь в отделение фактического проживания или по месту последнего места прописки.
Читайте: Какие документы нужны для оформления загранпаспорта в Украине
Какие необходимые документы для восстановления паспорта:
- для начала напишите заявление в полицию (в случае, если паспорт украли);
- заявление о потере;
- квитанцию об уплате штрафа или пошлины;
- 2-3 копии фотографий 35х45 мм;
- копия постановления из отделения полиции (в случае кражи);
- документ, удостоверяющий изменения в вашей жизни: рождение ребенка, новое место жительства, свидетельство о браке или его расторжении (если такие события были).
Цена восстановления
- 279 грн (в течение 20 дней);
- 366 грн (в течение 10).