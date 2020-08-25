Как восстановить паспорт без прописки

Что нужно для восстановления паспорта без прописки, читайте в материале Фактов ICTV.

В каком случае можно восстановить паспорт?

украденный;

утерян;

изменения в инициалах человека;

некорректные записи данных;

непригоден для пользования.

Куда идти если потерял пастопорт-книжечку или ID карту?

Обратитесь в ГМС Украины (Государственная миграционная служба Украины) или в ЦПАУ (центр предоставления административных услуг).

В случае, если у вас нет места прописки, обратитесь в отделение фактического проживания или по месту последнего места прописки.

Читайте: Какие документы нужны для оформления загранпаспорта в Украине

Какие необходимые документы для восстановления паспорта:

для начала напишите заявление в полицию (в случае, если паспорт украли);

заявление о потере;

квитанцию об уплате штрафа или пошлины;

2-3 копии фотографий 35х45 мм;

копия постановления из отделения полиции (в случае кражи);

документ, удостоверяющий изменения в вашей жизни: рождение ребенка, новое место жительства, свидетельство о браке или его расторжении (если такие события были).

Цена восстановления