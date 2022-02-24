Забыли надеть перчатки перед тем, как начать чистить орехи? Неудивительно, что руки теперь грязные, ведь плоды орехового дерева оставляют пятна на коже и одежде. Избавиться от этой проблемы можно несколькими способами.

Прежде чем прибегать к радикальным способам, следует попробовать натуральные средства для борьбы со следами от орехов. Факты ICTV узнали, при помощи чего можно отмыть руки от пятен.

Как очистить руки дома

Следует начать отмывать руки сразу после чистки орехов, иначе придется прибегнуть к более радикальным методам. Например, можно потереть руки лимоном, сырым картофелем, незрелым виноградом или косметическими средствами для скрабирования кожи.

Следует заранее подумать о средстве профилактики появления пятен: перед очищением орехов наденьте резиновые перчатки и время от времени наблюдайте, не появились ли на них дыры.

Перед очищением купите достаточное количество пемзы или скраба, с помощью которых можно успешно убрать следы после плодов орехового дерева.

Сразу после очищения орехов начните стирать вещи (футболки, кофты или кардиганы) вручную с помощью моющих средств. Старайтесь тереть ткань как можно интенсивнее, чтобы избавиться от коричневых пятен.

Вероятнее всего, руки не смогут сразу очиститься, некоторое время незначительные пятна будут оставаться, однако со временем они самостоятельно исчезнут.

Натуральные средства для очищения следов от орехов

Отмыть руки от орехов в домашних условиях можно благодаря натуральным продуктам. Разрежьте лимон и натрите половинками, чтобы отбелить кожу. Или сделайте ванночку с пеной от жидкого мыла и лимонным соком, которые помогут в борьбе за чистоту.

Крахмал сможет обесцвечивать пятна от орехов. Лучший способ – измельчить сырой картофель на маленькой терке и подержать руки в измельченной кашке по меньшей мере 10-20 минут. После этого нужно протереть зоны с пятнами старой зубной щеткой или пемзой.

Остатки от загрязнения будут оставаться некоторое время, но потом пройдут самостоятельно. Преимущество этого метода в том, что он подходит для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Для борьбы с пятнами от орехов можно использовать неспелый виноград. Нужно выжать из растения сок в тарелку и опустить в него руки. Кроме того, улучшится качество и крепкость ногтей.

Пилинг или скраб, сделанный из соли и косметических средств, смогут вернуть прежний вид кожи. Нужно нагреть руки в горячей воде, чтобы появились морщинки на пальцах, и потереть самодельным или готовым скрабом. Как бонус, после такого массажа руки станут более мягкими.

Более сильные методы для мытья рук

С помощью перекиси водорода можно отмыть свежие пятна от орехов. Если руки не успели стать коричневыми, протрите ватным тампоном места загрязнения.

Нашатырный спирт имеет сильный запах, поэтому следует очищать руки с ним на балконе или в комнате, которая хорошо проветривается. Вылейте немного жидкости на салфетку и протрите места, где остались следы от орехов. Кожа должна быть без ран – сначала следует легко протирать, а затем начать тереть посильнее.

Моющие средства для выведения пятен не следует использовать для очищения рук аллергикам и людям, склонным к высыпаниям на коже. Если другие методы не помогли, следует попробовать его для борьбы с пятнами.

Отбеливатели для ткани могут вызвать химический ожог на коже, поэтому следует дважды подумать перед тем, как прибегнуть к самому радикальному способу. Следует использовать этот метод только при необходимости срочной очистки рук (например, перед важным событием или праздником).