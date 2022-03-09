Гранат — фрукт, растущий в теплых странах Ближнего Востока. В любой сезон он доступен в наших магазинах благодаря долгому сроку хранения.

Гранат не только вкусный, но и полезный. Его часто добавляют в различные блюда, делают из него сок или же употребляют в чистом виде. Гранатовый сок часто используют и в лечебных целях.

Единственный минус — хлопотная очистка. Сок из зерен начинает брызгать во все стороны, а следы от граната не так легко вывести из ткани.

О том, как правильно и быстро почистить гранат, узнавали Факты ICTV.

Способы очистки граната

Чтобы быстро и легко почистить гранат, есть три действенные лайфхаки.

Способ №1

Аккуратно срежьте кожуру сверху плода. Важно при этом не повредить зернышки! Сделайте несколько надрезов вдоль всего граната и осторожно отсоединяйте каждую часть кожуры. У вас должно получиться что-то похожее на цветок, где кожура — это лепестки, а зернышки — серединка. Выньте зернышки руками. Постепенно, не спеша, разделяйте гранатовые плоды друг от друга.

Способ №2

Осторожно разрежьте гранат пополам. Одну часть поместите в миску с холодной водой. Под водой руками отсоединяйте зернышки от кожуры. То же самое повторите с другой половиной граната. С помощью дуршлага слейте воду.

Способ №3

Разрежьте гранат пополам. Держа половину плода кожурой вверх, осторожно сжимайте гранат над миской. Зернышки начнут выпадать. Не мните гранат слишком сильно, вы можете превратить зернышки в сок! Продолжайте, пока все плоды не выпадут в миску!

Наслаждайтесь вкусным результатом!

Как выжать гранатовый сок

Гранатовый сок — очень полезный и вкусный. Он богат на витамины С, К и В. Врачи рекомендуют хотя бы раз в неделю выпивать стакан гранатового сока.

Если у вас есть гранат, но нет соковыжималки, выжать из него сок можно и самому.

Возьмите гранат и водите его по твердой поверхности, в тоже время надавливая на фрукт. Вы услышите характерный звук — гранатовые зернышки начнут лопаться. Продолжайте давить на плод, пока он не станет совершенно мягким, а зернышки перестанут трещать. Будьте осторожны, если давить слишком сильно, кожура граната может треснуть и весь сок выльется на стол! Когда плод станет мягким, сделайте небольшой надрез и выжмите сок в стакан.

О пользе и вреде граната

Гранат — это сильный антиоксидант. Он имеет множество полезных элементов — пищевые волокна, белок, витамины С и К, калий и фолиевую кислоту.

Гранат снижает риск различных заболеваний и влияет на регенерацию клеток.

Среди его главных преимуществ:

снижает воспаление;

снижает давление;

борется с воспалениями в суставах;

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

улучшает память;

повышает дееспособность;

помогает в борьбе с грибковыми и инфекционными заболеваниями;

служит профилактикой инсульта и инфаркта;

укрепляет иммунную систему.

Врачи рекомендуют употреблять гранат два раза в неделю.

Но увлекаться этим фруктом не стоит. Людям, страдающим пониженное давление, язву желудка или кишечника, лучше воздержаться от употребления граната.

Фрукт также повышает кислотность и содержит вещества, которые влияют на разжижение крови, поэтому тем, у кого с этим проблемы, тоже не рекомендуется употреблять его в большом количестве.

Кстати, гранат может долго храниться. В холодильнике он пролежит два-три месяца. Но если он уже разрезан, лучше съесть его в течение двух-трех дней!