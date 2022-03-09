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Как быстро и легко почистить гранат

9 марта 2022, 20:23
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как быстро и легко почистить гранат
Источник: Depositphotos

Гранат — фрукт, растущий в теплых странах Ближнего Востока. В любой сезон он доступен в наших магазинах благодаря долгому сроку хранения.

Гранат не только вкусный, но и полезный. Его часто добавляют в различные блюда, делают из него сок или же употребляют в чистом виде. Гранатовый сок часто используют и в лечебных целях.

Единственный минус — хлопотная очистка. Сок из зерен начинает брызгать во все стороны, а следы от граната не так легко вывести из ткани.

О том, как правильно и быстро почистить гранат, узнавали Факты ICTV.

Способы очистки граната

Чтобы быстро и легко почистить гранат, есть три действенные лайфхаки.

Способ №1

  1. Аккуратно срежьте кожуру сверху плода. Важно при этом не повредить зернышки!
  2. Сделайте несколько надрезов вдоль всего граната и осторожно отсоединяйте каждую часть кожуры. У вас должно получиться что-то похожее на цветок, где кожура — это лепестки, а зернышки — серединка.
  3. Выньте зернышки руками.
  4. Постепенно, не спеша, разделяйте гранатовые плоды друг от друга.

Способ №2

  1. Осторожно разрежьте гранат пополам.
  2. Одну часть поместите в миску с холодной водой.
  3. Под водой руками отсоединяйте зернышки от кожуры.
  4. То же самое повторите с другой половиной граната.
  5. С помощью дуршлага слейте воду.

Способ №3

  1. Разрежьте гранат пополам.
  2. Держа половину плода кожурой вверх, осторожно сжимайте гранат над миской.
  3. Зернышки начнут выпадать. Не мните гранат слишком сильно, вы можете превратить зернышки в сок!
  4. Продолжайте, пока все плоды не выпадут в миску!

Наслаждайтесь вкусным результатом!

Как выжать гранатовый сок

Гранатовый сок — очень полезный и вкусный. Он богат на витамины С, К и В. Врачи рекомендуют хотя бы раз в неделю выпивать стакан гранатового сока.

Если у вас есть гранат, но нет соковыжималки, выжать из него сок можно и самому.

  1. Возьмите гранат и водите его по твердой поверхности, в тоже время надавливая на фрукт.
  2. Вы услышите характерный звук — гранатовые зернышки начнут лопаться.
  3. Продолжайте давить на плод, пока он не станет совершенно мягким, а зернышки перестанут трещать.
  4. Будьте осторожны, если давить слишком сильно, кожура граната может треснуть и весь сок выльется на стол!
  5. Когда плод станет мягким, сделайте небольшой надрез и выжмите сок в стакан.

О пользе и вреде граната

Гранат — это сильный антиоксидант. Он имеет множество полезных элементов — пищевые волокна, белок, витамины С и К, калий и фолиевую кислоту.

Гранат снижает риск различных заболеваний и влияет на регенерацию клеток.

Среди его главных преимуществ:

  • снижает воспаление;
  • снижает давление;
  • борется с воспалениями в суставах;
  • снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • улучшает память;
  • повышает дееспособность;
  • помогает в борьбе с грибковыми и инфекционными заболеваниями;
  • служит профилактикой инсульта и инфаркта;
  • укрепляет иммунную систему.

Врачи рекомендуют употреблять гранат два раза в неделю.

Но увлекаться этим фруктом не стоит. Людям, страдающим пониженное давление, язву желудка или кишечника, лучше воздержаться от употребления граната.

Фрукт также повышает кислотность и содержит вещества, которые влияют на разжижение крови, поэтому тем, у кого с этим проблемы, тоже не рекомендуется употреблять его в большом количестве.

Кстати, гранат может долго храниться. В холодильнике он пролежит два-три месяца. Но если он уже разрезан, лучше съесть его в течение двух-трех дней!

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Теги
граната , здорова їжа , сік
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