Гранат — фрукт, растущий в теплых странах Ближнего Востока. В любой сезон он доступен в наших магазинах благодаря долгому сроку хранения.
Гранат не только вкусный, но и полезный. Его часто добавляют в различные блюда, делают из него сок или же употребляют в чистом виде. Гранатовый сок часто используют и в лечебных целях.
Единственный минус — хлопотная очистка. Сок из зерен начинает брызгать во все стороны, а следы от граната не так легко вывести из ткани.
О том, как правильно и быстро почистить гранат, узнавали Факты ICTV.
Способы очистки граната
Чтобы быстро и легко почистить гранат, есть три действенные лайфхаки.
Способ №1
- Аккуратно срежьте кожуру сверху плода. Важно при этом не повредить зернышки!
- Сделайте несколько надрезов вдоль всего граната и осторожно отсоединяйте каждую часть кожуры. У вас должно получиться что-то похожее на цветок, где кожура — это лепестки, а зернышки — серединка.
- Выньте зернышки руками.
- Постепенно, не спеша, разделяйте гранатовые плоды друг от друга.
Способ №2
- Осторожно разрежьте гранат пополам.
- Одну часть поместите в миску с холодной водой.
- Под водой руками отсоединяйте зернышки от кожуры.
- То же самое повторите с другой половиной граната.
- С помощью дуршлага слейте воду.
Способ №3
- Разрежьте гранат пополам.
- Держа половину плода кожурой вверх, осторожно сжимайте гранат над миской.
- Зернышки начнут выпадать. Не мните гранат слишком сильно, вы можете превратить зернышки в сок!
- Продолжайте, пока все плоды не выпадут в миску!
Наслаждайтесь вкусным результатом!
Как выжать гранатовый сок
Гранатовый сок — очень полезный и вкусный. Он богат на витамины С, К и В. Врачи рекомендуют хотя бы раз в неделю выпивать стакан гранатового сока.
Если у вас есть гранат, но нет соковыжималки, выжать из него сок можно и самому.
- Возьмите гранат и водите его по твердой поверхности, в тоже время надавливая на фрукт.
- Вы услышите характерный звук — гранатовые зернышки начнут лопаться.
- Продолжайте давить на плод, пока он не станет совершенно мягким, а зернышки перестанут трещать.
- Будьте осторожны, если давить слишком сильно, кожура граната может треснуть и весь сок выльется на стол!
- Когда плод станет мягким, сделайте небольшой надрез и выжмите сок в стакан.
О пользе и вреде граната
Гранат — это сильный антиоксидант. Он имеет множество полезных элементов — пищевые волокна, белок, витамины С и К, калий и фолиевую кислоту.
Гранат снижает риск различных заболеваний и влияет на регенерацию клеток.
Среди его главных преимуществ:
- снижает воспаление;
- снижает давление;
- борется с воспалениями в суставах;
- снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- улучшает память;
- повышает дееспособность;
- помогает в борьбе с грибковыми и инфекционными заболеваниями;
- служит профилактикой инсульта и инфаркта;
- укрепляет иммунную систему.
Врачи рекомендуют употреблять гранат два раза в неделю.
Но увлекаться этим фруктом не стоит. Людям, страдающим пониженное давление, язву желудка или кишечника, лучше воздержаться от употребления граната.
Фрукт также повышает кислотность и содержит вещества, которые влияют на разжижение крови, поэтому тем, у кого с этим проблемы, тоже не рекомендуется употреблять его в большом количестве.
Кстати, гранат может долго храниться. В холодильнике он пролежит два-три месяца. Но если он уже разрезан, лучше съесть его в течение двух-трех дней!