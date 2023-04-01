Голубика – популярный кустарник, плоды которого можно употреблять с пользой как в консервированном, так и в свежем виде. Она укрепляет иммунную систему и оказывает общеукрепляющее воздействие.

Иметь такое целебное и богатое по витаминному составу растение на участке хочет чуть ли не каждый. А посадить куст не составит особого труда, если соблюдать определенные правила и учитывать нюансы.

Как сажать голубику и когда это делать 2023 – читайте в материале.

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Как правильно сажать голубику

В первую очередь, приготовьте посадочные лунки глубиной 40-60 см. Поместите на дно слой кислого торфа и древесных опилок. Можно добавить серу и лимонную кислоту. Замочите корневище на 15 минут в теплой воде. Расправьте корни, заглубите корневую шейку на 5-7 см ниже уровня земли. Обильно полейте, после усадки почвы добавьте садовой земли. Замульчируйте место посадки сосновой корой, торфом или древесной стружкой. В первые недели после посадки под каждый куст вносите 5-7 литров воды раз в 3-4 дня, после надежного укоренения поливают раз в неделю.

Когда нужно сажать голубику 2023

Садить голубику можно как весной, так и осенью. Самым благоприятным периодом считается весна. В этот период растения лучше сажать в начале или середине апреля. Но самое главное – чтобы снег полностью растаял, а на саженцах еще не распустились почки.

Чтобы кусты не замерзли, следует присыпать их мульчей. Иногда для защиты растений на даче их укрывают мешковиной.

Осень считается менее удачным временем, но если вы купили голубику в этот период, то лучше посадить их сразу же после сбора урожая, примерно в середине октября. Температура почвы не должна упасть ниже +5°C.

Как подготовить почву для посадки голубики

Подготовка почвы перед посадкой саженцев голубики – один из самых важных моментов при посадках этой культуры. Почву необходимо подготавливать таким образом: