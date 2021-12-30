Новый год 2022 на пороге — многие хозяйки спешат удивить родных изысканными праздничными салатами. Попробуйте приготовить салат с ананасами, курицей и сыром — этот рецепт никого не оставит равнодушным.

Ингридиенты для салата с ананасом и курицей:

куриные грудки — 300 гр

твердый сыр — 200 гр

ананасы — 300 гр

яйца — 2 шт

чеснок — 1 зубчик

майонез — 150 гр

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые для салата продукты. Куриные грудки маринуем в любых сухих специях (перец, соль или травы). Обжариваем грудки на небольшом количестве масла с обеих сторон и даем остыть. Нарезаем небольшими кубиками.

Если не любите жареного, грудку можно сварить в подсоленной воде или же вовсе заменить ветчиной.

2. Колечки ананаса достаем из банки и слегка отжимаем от сиропа. Нарезаем небольшими кубиками.

3. Твердый сыр режем кубиками или натираем на терке. Хорошо сочетается в салате слегка солоноватый сыр.

4. Отвариваем вкрутую яйца. Нарезаем их мелкими кубиками.

5. Делаем заправку для салата: смешиваем майонез, специи и чеснок (его можна выдавить или очень мелко нарезать). Если не едите майонез, замените его сметаной.

6. Соединяем все ингридиенты салата в миске, добавляем заправку и хорошенько перемешиваем. При желании все ингридиенты можно выложить слоями, смазав каждый из них заправкой.

7. Сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!