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Как приготовить салат с ананасами и курицей — простой рецепт

30 декабря 2021, 19:43
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как приготовить салат с ананасами и курицей — простой рецепт

Новый год 2022 на пороге — многие хозяйки спешат удивить родных изысканными праздничными салатами. Попробуйте приготовить салат с ананасами, курицей и сыром — этот рецепт никого не оставит равнодушным.

Ингридиенты для салата с ананасом и курицей:

  • куриные грудки — 300 гр
  • твердый сыр — 200 гр
  • ананасы — 300 гр
  • яйца — 2 шт
  • чеснок — 1 зубчик
  • майонез — 150 гр
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Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые для салата продукты. Куриные грудки маринуем в любых сухих специях (перец, соль или травы). Обжариваем грудки на небольшом количестве масла с обеих сторон и даем остыть. Нарезаем небольшими кубиками.

Если не любите жареного, грудку можно сварить в подсоленной воде или же вовсе заменить ветчиной.

2. Колечки ананаса достаем из банки и слегка отжимаем от сиропа. Нарезаем небольшими кубиками.

3. Твердый сыр режем кубиками или натираем на терке. Хорошо сочетается в салате слегка солоноватый сыр.

4. Отвариваем вкрутую яйца. Нарезаем их мелкими кубиками.

5. Делаем заправку для салата: смешиваем майонез, специи и чеснок (его можна выдавить или очень мелко нарезать). Если не едите майонез, замените его сметаной.

6. Соединяем все ингридиенты салата в миске, добавляем заправку и хорошенько перемешиваем. При желании все ингридиенты можно выложить слоями, смазав каждый из них заправкой.

7. Сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

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Новый год , Рецепти
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