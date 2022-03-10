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Как приготовить хумус: простой рецепт питательной закуски

10 марта 2022, 13:20
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как приготовить хумус: простой рецепт питательной закуски

Хумус – это питательная и доступная закуска, которая насыщает организм полезной клетчаткой, минералами и к тому же, богата белками. Обычно хумус готовят из нута, но как альтернативу можно использовать горох или фасоль.

Простой рецепт приготовления хумуса раскрыл судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.

Ингредиенты

  • нут (или другие бобовые) – 300 г
  • соль – 12 г
  • сода – 5 г
  • орехи или семена — 100-150 г
  • растительное масло – 75-100 г
  • чеснок — 1-2 зубочка
  • лимонный сок – 10-12 г
  • специи

Как приготовить хумус

Горох замачиваем в воде комнатной температуры на ночь. Можно залить кипятком на 2-3 часа, а затем слить воду и добавить свежую.

Варим горох на медленном огне 2,5-3 часа, пока бобы не станут мягкими. Чтобы кожура нута быстрее размякла, в начале варки можно добавить в воду немного соды.

Орехи и семена замачиваем заранее. Для приготовления хумуса можно выбрать те, которые вам нравятся больше всего.

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Отварные бобы охлаждаем в воде. Сливаем излишек так, чтобы можно было использовать еще 500-600 г жидкости.

Добавляем все ингридиенты и взбиваем смесь блендером в однородное пюре. Если нужно, добавляем оставшуюся из отварного нута жидкость.

Не волнуйтесь, если готовый нут будет редким – со временем он загустеет.

Готовый хумус хорошо сочетается с запеченными овощами или вялеными томатами. Кроме того, хумус можно есть с лавашем.

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Кулінарні рецепти , МастерШеф
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