Хумус – это питательная и доступная закуска, которая насыщает организм полезной клетчаткой, минералами и к тому же, богата белками. Обычно хумус готовят из нута, но как альтернативу можно использовать горох или фасоль.
Простой рецепт приготовления хумуса раскрыл судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.
Ингредиенты
- нут (или другие бобовые) – 300 г
- соль – 12 г
- сода – 5 г
- орехи или семена — 100-150 г
- растительное масло – 75-100 г
- чеснок — 1-2 зубочка
- лимонный сок – 10-12 г
- специи
Как приготовить хумус
Горох замачиваем в воде комнатной температуры на ночь. Можно залить кипятком на 2-3 часа, а затем слить воду и добавить свежую.
Варим горох на медленном огне 2,5-3 часа, пока бобы не станут мягкими. Чтобы кожура нута быстрее размякла, в начале варки можно добавить в воду немного соды.
Орехи и семена замачиваем заранее. Для приготовления хумуса можно выбрать те, которые вам нравятся больше всего.
Отварные бобы охлаждаем в воде. Сливаем излишек так, чтобы можно было использовать еще 500-600 г жидкости.
Добавляем все ингридиенты и взбиваем смесь блендером в однородное пюре. Если нужно, добавляем оставшуюся из отварного нута жидкость.
Не волнуйтесь, если готовый нут будет редким – со временем он загустеет.
Готовый хумус хорошо сочетается с запеченными овощами или вялеными томатами. Кроме того, хумус можно есть с лавашем.