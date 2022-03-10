Хумус – это питательная и доступная закуска, которая насыщает организм полезной клетчаткой, минералами и к тому же, богата белками. Обычно хумус готовят из нута, но как альтернативу можно использовать горох или фасоль.

Простой рецепт приготовления хумуса раскрыл судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.

Ингредиенты

нут (или другие бобовые) – 300 г

соль – 12 г

сода – 5 г

орехи или семена — 100-150 г

растительное масло – 75-100 г

чеснок — 1-2 зубочка

лимонный сок – 10-12 г

специи

Как приготовить хумус

Горох замачиваем в воде комнатной температуры на ночь. Можно залить кипятком на 2-3 часа, а затем слить воду и добавить свежую.

Варим горох на медленном огне 2,5-3 часа, пока бобы не станут мягкими. Чтобы кожура нута быстрее размякла, в начале варки можно добавить в воду немного соды.

Орехи и семена замачиваем заранее. Для приготовления хумуса можно выбрать те, которые вам нравятся больше всего.

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Отварные бобы охлаждаем в воде. Сливаем излишек так, чтобы можно было использовать еще 500-600 г жидкости.

Добавляем все ингридиенты и взбиваем смесь блендером в однородное пюре. Если нужно, добавляем оставшуюся из отварного нута жидкость.

Не волнуйтесь, если готовый нут будет редким – со временем он загустеет.

Готовый хумус хорошо сочетается с запеченными овощами или вялеными томатами. Кроме того, хумус можно есть с лавашем.