Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как приготовить хот-дог в микроволновке за 5 минут

19 апреля 2022, 12:02
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
хот-дог в микроволновке
Источник: Pixabay

Хот-дог довольно легко приготовить в домашних условиях. Обычно для поджарки булочек используется гриль, но то же самое можно сделать и в микроволновке.

Что нужно для приготовления хот-дога в микроволновке

  • Булочки с кунжутом — 5 шт
  • Подкопченные сосиски — 5 шт
  • Редис — 100 г
  • Свежий огурец — 200 г
  • Листья салата — 5 шт
  • Кетчуп, майонез, горчица — по вкусу

Как приготовить хот-дог в микроволновке

  1. Подсушиваем на сковородке булочки и разрезаем их пополам.
  2. В каждую необходимо положить по листу салата, а на него положить очищенную от пленки сосиску. Кстати, сосиску можно предварительно запарить: очистите сосиски от пленки, положите их в глубокую тарелку и залейте кипятком, подождите 5 минут и сосиски готовы.
  3. Заворачиваем каждый хот-дог в бумажную салфетку.
  4. Кладем хот-доги в микроволновку и включаем на полной мощности ее на 1 минуту, если вы готовите только один хот-дог, на 3-4 минуты, если готовите 5.
  5. Достаньте булочки с сосисками из микроволновки, разверните и приоткройте, чтобы положить в них огурцы и редиску.
  6. Приправьте хот-доги майонезом, горчицей и кетчупом по вкусу.

Также в хот-дог можно добавить помидор, сыр, лук (может быть маринованный), бекон, грибы или фасоль. Можете поэкспериментировать с добавками и найти свой авторский рецепт хот-дога.

Читайте: 

Как приготовить картофельное пюре: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

5 каш, которые можно приготовить без варки

Теги
Кулінарні рецепти , Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь