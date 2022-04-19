Хот-дог довольно легко приготовить в домашних условиях. Обычно для поджарки булочек используется гриль, но то же самое можно сделать и в микроволновке.

Что нужно для приготовления хот-дога в микроволновке

Булочки с кунжутом — 5 шт

Подкопченные сосиски — 5 шт

Редис — 100 г

Свежий огурец — 200 г

Листья салата — 5 шт

Кетчуп, майонез, горчица — по вкусу

Как приготовить хот-дог в микроволновке

Подсушиваем на сковородке булочки и разрезаем их пополам. В каждую необходимо положить по листу салата, а на него положить очищенную от пленки сосиску. Кстати, сосиску можно предварительно запарить: очистите сосиски от пленки, положите их в глубокую тарелку и залейте кипятком, подождите 5 минут и сосиски готовы. Заворачиваем каждый хот-дог в бумажную салфетку. Кладем хот-доги в микроволновку и включаем на полной мощности ее на 1 минуту, если вы готовите только один хот-дог, на 3-4 минуты, если готовите 5. Достаньте булочки с сосисками из микроволновки, разверните и приоткройте, чтобы положить в них огурцы и редиску. Приправьте хот-доги майонезом, горчицей и кетчупом по вкусу.

Также в хот-дог можно добавить помидор, сыр, лук (может быть маринованный), бекон, грибы или фасоль. Можете поэкспериментировать с добавками и найти свой авторский рецепт хот-дога.

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