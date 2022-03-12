Драники из картошки — одно из любимых блюд украинцев. Ароматные и горячие картофельные оладки со сметаной — простое блюдо, которое станет полноценным приемом пищи для всей семьи. Если хотите сделать драники более сытными, попробуйте добавить к ним фарш.

Простым рецептом драников из картошки с фаршем поделился судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

Ингридиенты:

картофель — 3 шт.

фарш (свинина-говядина) — 200 г

лук — 20 г

петрушка — 10 г

яйцо — 1 шт.

чеснок сухой — 2 г

паприка — 2 г

перец черный — 2 г

соль — 2 г

Как приготовить драники из картошки

Натираем картофель и прямо в миске отжимаем его от лишней жидкости. Смешиваем с нарезанным луком и петрушкой.

Добавляем яйцо и специи. Хорошо перемешиваем.

Формируем из “теста” драники и жарим их на скороде с каждой стороны по 2 минуты на среднем огне.

Готово! Подавать драники можно со сметаной или любым соусом на ваш вкус.

Если решитесь таки приготовить драники с фаршем, просто добавьте его в миску к “тесту” и хорошо перемешайте. Затем жарьте как обычные драники.