Драники из картошки — одно из любимых блюд украинцев. Ароматные и горячие картофельные оладки со сметаной — простое блюдо, которое станет полноценным приемом пищи для всей семьи. Если хотите сделать драники более сытными, попробуйте добавить к ним фарш.
Простым рецептом драников из картошки с фаршем поделился судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво.
Ингридиенты:
- картофель — 3 шт.
- фарш (свинина-говядина) — 200 г
- лук — 20 г
- петрушка — 10 г
- яйцо — 1 шт.
- чеснок сухой — 2 г
- паприка — 2 г
- перец черный — 2 г
- соль — 2 г
Как приготовить драники из картошки
Натираем картофель и прямо в миске отжимаем его от лишней жидкости. Смешиваем с нарезанным луком и петрушкой.
Добавляем яйцо и специи. Хорошо перемешиваем.
Формируем из “теста” драники и жарим их на скороде с каждой стороны по 2 минуты на среднем огне.
Готово! Подавать драники можно со сметаной или любым соусом на ваш вкус.
Если решитесь таки приготовить драники с фаршем, просто добавьте его в миску к “тесту” и хорошо перемешайте. Затем жарьте как обычные драники.