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Как приготовить драники из картошки по рецепту Эктора Хименеса-Браво

12 марта 2022, 11:57
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как приготовить драники из картошки по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Источник: Pixabay

Драники из картошки — одно из любимых блюд украинцев. Ароматные и горячие картофельные оладки со сметаной — простое блюдо, которое станет полноценным приемом пищи для всей семьи. Если хотите сделать драники более сытными, попробуйте добавить к ним фарш.

Простым рецептом драников из картошки с фаршем поделился судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

Ингридиенты:

  • картофель — 3 шт.
  • фарш (свинина-говядина) — 200 г
  • лук — 20 г
  • петрушка — 10 г
  • яйцо — 1 шт.
  • чеснок сухой — 2 г
  • паприка — 2 г
  • перец черный — 2 г
  • соль — 2 г

Как приготовить драники из картошки

Натираем картофель и прямо в миске отжимаем его от лишней жидкости. Смешиваем с нарезанным луком и петрушкой.

Добавляем яйцо и специи. Хорошо перемешиваем.

Формируем из “теста” драники и жарим их на скороде с каждой стороны по 2 минуты на среднем огне.

Готово! Подавать драники можно со сметаной или любым соусом на ваш вкус.

Если решитесь таки приготовить драники с фаршем, просто добавьте его в миску к “тесту” и хорошо перемешайте. Затем жарьте как обычные драники.

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