Навязчивые рекламные баннеры в приложениях и играх – это то, с чем пользователям приходится мириться при установке бесплатных программ на свой телефон. Но есть несколько способов, как полностью избавиться от рекламы или существенно уменьшить ее количество. О том, как убрать рекламу на телефоне, читайте в материале Фактов ICTV.

Как убрать рекламу на телефоне — универсальные способы для всех смартфонов

Чтобы избавиться от рекламы в играх, можно купить платную версию приложения. Но это далеко не единственная возможность – убрать рекламу можно включением одной функции, которая есть в каждом современном смартфоне.

Речь идет о режиме В самолете, который полностью блокирует связь телефона с внешним миром. Поскольку для показа рекламных блоков требуется подключение к сети, в этом режиме вы сможете играть без рекламы.

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Минусы этого способа очевидны. При включенном режиме В самолете вы не сможете:

принимать входящие вызовы и сообщения;

просматривать страницы в интернете;

пользоваться приложениями, которые не работают без интернета.

Еще один универсальный способ, как убрать рекламу на телефоне – это изменить регион. В некоторых странах существует строгое законодательство, которое очень ограничивает показ рекламы в приложениях.

Например, в Великобритании есть Advertising Standards Authority (ASA) – специальное государственное ведомство, которое контролирует рынок рекламы и минимизирует показ рекламных интеграций.

Чтобы воспользоваться преимуществами, которые есть у британских пользователей, измените региональные настройки своего телефона на Великобританию. После этого поток рекламы если и не прекратится совсем, то как минимум существенно снизится.

Для этого зайдите в настройки своего смартфона и найдите раздел с региональными настройками. В разных моделях пункты меню настроек могут отличаться, но найти их не составит труда.

Как убрать рекламу на телефоне – способы для Android

В гаджетах с операционной системой Android есть возможность заблокировать рекламу, подключившись к личному DNS-серверу, который будет фильтровать всю информацию, поступающую на телефон.

Один из таких DNS серверов – AdGuard DNS, который фильтрует нежелательную рекламу. Чтобы включить этот сервер, в настройках смартфона нужно найти пункт Приватная зона DNS и ввести в поле хоста dns.adguard.com.

Обратите внимание, что название и расположение пунктов меню может отличаться в разных оболочках ОС Android.

Если вы не хотите менять настройки или подключение DNS-сервера недоступно в вашем телефоне, можно установить специальное приложение, которое будет блокировать рекламу на Android. Для этого нужно войти в Play Market, ввести в строке поиска DNS и выбрать одно из приложений, которое подходит для вашей модели смартфона.

Как убрать рекламу на телефоне – способы для iPhone

Чтобы отключить показ рекламы на iPhone, нужно сделать следующее:

Зайти в настройки смартфона. Выбрать пункт Конфиденциальность , затем Публикации от Apple . Отключить показ персонализированной рекламы.

Если в вашем iPhone стоит разрешение на использование персональной информации о местонахождении, рекламная площадка Apple будет использовать ее для выбора рекламных интеграций. Чтобы запретить использовать данные о вашем местоположении для показа рекламы, необходимо:

Зайти во вкладку с настройками. Выбрать пункт Конфиденциальность , а затем Геолокационная служба . Выбрать в списке News или Store. В настройках параметра Разрешение доступа к геолокации выбрать Никогда .

Эти действия ограничат использование ваших персональных и уменьшат количество показываемой рекламы в смартфоне.