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Зарядка автомобільного акумулятора
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Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор: что понадобится и пошаговая инструкция

10 декабря 2022, 16:42 Владислава Ткаченко

Аккумулятор (аккумуляторная батарея или АКБ) – один из основных узлов автомобиля. АКБ, как и другие приборы, имеют сроки годности, могут выходить из строя или разряжаться.

Сегодня украинцы часто используют автомобильные аккумуляторы не по прямому назначению. Дело в том, что к АКБ можно подключать лампочки и фонари, а также заряжать телефоны и другие устройства.

Как зарядить автомобильный аккумулятор, читайте в нашем материале.

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Проверяем заряд аккумуляторной батареи

Перед началом зарядки стоит проверить состояние аккумулятора. Это можно сделать несколькими способами:

  • в салоне автомобиля (на панели управления водители всегда видят заряд своего аккумулятора);
  • на встроенном индикаторе заряда (присутствует на большинстве АКБ);
  • с помощью мультиметра - специального устройства, которое измеряет напряжение, подсоединяясь к клеммам аккумулятора. На экране мультиметра можно увидеть, в каком состоянии АКБ.

Лучше всего ориентироваться на индикатор заряда аккумулятора. Он находится на корпусе АКБ (небольшая зеленая лампочка). Если электролит достаточного уровня и плотности, то индикатор зеленый. Если зеленого шарика нет, аккумулятор разряжен.

Если вы используете мультиметр, то ориентируйтесь на такие показатели:

  • 12,6 В и выше – полностью заряжен;
  • 12,42 В – зарядка на уровне 80%;
  • 12,3 В – 60% заряда;
  • 11,9 В-40%;
  • 11,58 В – осталось меньше 20%;
  • 10,5 В – 0%.

Как зарядить аккумулятор: шаг 1

В первую очередь нужно найти или купить зарядное устройство для аккумулятора.

Традиционное автомобильное зарядное устройство - трансформаторный блок питания с амперметром.

Зарядний пристрій для автоакумулятора

Фото: Dnipro

Шаг 2

На каждом зарядном устройстве имеется амперметр, который нужно подсоединить к клеммам аккумулятора.

Учтите полярность: плюс подсоединяем к плюсу, минус - к минусу.

Шаг 3

Включите зарядное устройство в сеть.

 

Способы зарядки АКБ

Выделяют два основных способа зарядки автомобильного аккумулятора:

  • Постоянным током - наиболее эффективный способ. Требует постоянного контроля владельца и проходит в несколько этапов.
  • Постоянным напряжением - проще, но зарядит АКБ лишь до 80%.

Зарядка постоянным током

Ток для зарядки АКБ должен равняться 10% от начальной емкости аккумулятора.

Сперва вам нужно подсоединить зарядное устройство к аккумулятору. Зарядка должна происходить, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3-14,4 В.

Затем уменьшите ток в два раза и продолжайте зарядку.

Когда увидите, что напряжение поднялось до 15В – уменьшите ток еще в два раза и заряжайте до того момента, пока значение напряжения и тока не будут меняться.

Зарядка постоянным напряжением

В этом случае вам нужно подсоединить АКБ к зарядному устройству, установить напряжение в пределах 14,4-14,5 В и ждать окончания зарядки.

Сколько будет заряжаться автоаккумулятор

  • Зарядка аккумулятора, который полностью сел, займет у вас 7-10 часов.
  • Подзарядка аккумулятора, который частично сел, занимает 3-4 часа.

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