Аккумулятор (аккумуляторная батарея или АКБ) – один из основных узлов автомобиля. АКБ, как и другие приборы, имеют сроки годности, могут выходить из строя или разряжаться.
Сегодня украинцы часто используют автомобильные аккумуляторы не по прямому назначению. Дело в том, что к АКБ можно подключать лампочки и фонари, а также заряжать телефоны и другие устройства.
Как зарядить автомобильный аккумулятор, читайте в нашем материале.
Проверяем заряд аккумуляторной батареи
Перед началом зарядки стоит проверить состояние аккумулятора. Это можно сделать несколькими способами:
- в салоне автомобиля (на панели управления водители всегда видят заряд своего аккумулятора);
- на встроенном индикаторе заряда (присутствует на большинстве АКБ);
- с помощью мультиметра - специального устройства, которое измеряет напряжение, подсоединяясь к клеммам аккумулятора. На экране мультиметра можно увидеть, в каком состоянии АКБ.
Лучше всего ориентироваться на индикатор заряда аккумулятора. Он находится на корпусе АКБ (небольшая зеленая лампочка). Если электролит достаточного уровня и плотности, то индикатор зеленый. Если зеленого шарика нет, аккумулятор разряжен.
Если вы используете мультиметр, то ориентируйтесь на такие показатели:
- 12,6 В и выше – полностью заряжен;
- 12,42 В – зарядка на уровне 80%;
- 12,3 В – 60% заряда;
- 11,9 В-40%;
- 11,58 В – осталось меньше 20%;
- 10,5 В – 0%.
Как зарядить аккумулятор: шаг 1
В первую очередь нужно найти или купить зарядное устройство для аккумулятора.
Традиционное автомобильное зарядное устройство - трансформаторный блок питания с амперметром.
Шаг 2
На каждом зарядном устройстве имеется амперметр, который нужно подсоединить к клеммам аккумулятора.
Учтите полярность: плюс подсоединяем к плюсу, минус - к минусу.
Шаг 3
Включите зарядное устройство в сеть.
Способы зарядки АКБ
Выделяют два основных способа зарядки автомобильного аккумулятора:
- Постоянным током - наиболее эффективный способ. Требует постоянного контроля владельца и проходит в несколько этапов.
- Постоянным напряжением - проще, но зарядит АКБ лишь до 80%.
Зарядка постоянным током
Ток для зарядки АКБ должен равняться 10% от начальной емкости аккумулятора.
Сперва вам нужно подсоединить зарядное устройство к аккумулятору. Зарядка должна происходить, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3-14,4 В.
Затем уменьшите ток в два раза и продолжайте зарядку.
Когда увидите, что напряжение поднялось до 15В – уменьшите ток еще в два раза и заряжайте до того момента, пока значение напряжения и тока не будут меняться.
Зарядка постоянным напряжением
В этом случае вам нужно подсоединить АКБ к зарядному устройству, установить напряжение в пределах 14,4-14,5 В и ждать окончания зарядки.
Сколько будет заряжаться автоаккумулятор
- Зарядка аккумулятора, который полностью сел, займет у вас 7-10 часов.
- Подзарядка аккумулятора, который частично сел, занимает 3-4 часа.