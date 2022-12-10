Аккумулятор (аккумуляторная батарея или АКБ) – один из основных узлов автомобиля. АКБ, как и другие приборы, имеют сроки годности, могут выходить из строя или разряжаться.

Сегодня украинцы часто используют автомобильные аккумуляторы не по прямому назначению. Дело в том, что к АКБ можно подключать лампочки и фонари, а также заряжать телефоны и другие устройства.

Как зарядить автомобильный аккумулятор, читайте в нашем материале.

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Проверяем заряд аккумуляторной батареи Перед началом зарядки стоит проверить состояние аккумулятора. Это можно сделать несколькими способами: в салоне автомобиля (на панели управления водители всегда видят заряд своего аккумулятора);

на встроенном индикаторе заряда (присутствует на большинстве АКБ);

(присутствует на большинстве АКБ); с помощью мультиметра - специального устройства, которое измеряет напряжение, подсоединяясь к клеммам аккумулятора. На экране мультиметра можно увидеть, в каком состоянии АКБ. Лучше всего ориентироваться на индикатор заряда аккумулятора. Он находится на корпусе АКБ (небольшая зеленая лампочка). Если электролит достаточного уровня и плотности, то индикатор зеленый. Если зеленого шарика нет, аккумулятор разряжен. Если вы используете мультиметр, то ориентируйтесь на такие показатели: 12,6 В и выше – полностью заряжен;

12,42 В – зарядка на уровне 80%;

12,3 В – 60% заряда;

11,9 В-40%;

11,58 В – осталось меньше 20%;

10,5 В – 0%.

Как зарядить аккумулятор: шаг 1 В первую очередь нужно найти или купить зарядное устройство для аккумулятора. Традиционное автомобильное зарядное устройство - трансформаторный блок питания с амперметром.

Шаг 2 На каждом зарядном устройстве имеется амперметр, который нужно подсоединить к клеммам аккумулятора. Учтите полярность: плюс подсоединяем к плюсу, минус - к минусу.

Шаг 3 Включите зарядное устройство в сеть.

Способы зарядки АКБ Выделяют два основных способа зарядки автомобильного аккумулятора: Постоянным током - наиболее эффективный способ. Требует постоянного контроля владельца и проходит в несколько этапов.

- наиболее эффективный способ. Требует постоянного контроля владельца и проходит в несколько этапов. Постоянным напряжением - проще, но зарядит АКБ лишь до 80%.

Зарядка постоянным током Ток для зарядки АКБ должен равняться 10% от начальной емкости аккумулятора. Сперва вам нужно подсоединить зарядное устройство к аккумулятору. Зарядка должна происходить, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3-14,4 В. Затем уменьшите ток в два раза и продолжайте зарядку. Когда увидите, что напряжение поднялось до 15В – уменьшите ток еще в два раза и заряжайте до того момента, пока значение напряжения и тока не будут меняться.

Зарядка постоянным напряжением В этом случае вам нужно подсоединить АКБ к зарядному устройству, установить напряжение в пределах 14,4-14,5 В и ждать окончания зарядки.