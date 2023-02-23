Складывание носков может показаться незначительным и ненужным делом, хотя правильно сложенные носки не только сохраняют форму, но и помогают найти нужную пару в любой момент.
Факты ICTV подготовили несколько способов, которые помогут вам правильно и быстро складывать носки.
Как правильно складывать носки: советы
Первое и всем знакомое правило – носки должны всегда быть чистыми. Обязательно посещайте ванную комнату и стирайте носки после каждой прогулки! Это закон гигиены и опрятности.
Также складывать нужно только чистые и сухие носки. Не стоит запихивать в шкаф грязные или влажные вещи. Это может привести к появлению неприятного запаха во всем шкафу.
Если все пункты выполнены, можно начинать.
Способ 1
- Положите носки перед собой.
- Найдите их центр – растяните носки так, чтобы они были равномерно растянуты по всей длине.
- Положите один носок на другой. Убедитесь, что пятка одного носка находится на одном уровне с пяткой другого.
- Сверните верхнюю часть носки назад, чтобы создать маленький карман. Поместите кончик носка в этот карман, создав линию по центру.
- Повторите те же действия с каждой парой.
- Положите все сложенные носки в ящик или на полку.
Способ 2
- Сначала согните носки пополам, чтобы концы встретились.
- Теперь снова согните их пополам, чтобы получился прямоугольник.
- Согните прямоугольник на половину еще раз. Вы должны получить квадрат.
- Теперь потяните за один край носка и вставьте один в другой. У вас получится что-то похожее на маленький шарик.
- Последний этап – поместите сложенные носки в подходящее место. Например, можно хранить их в ящике или на полке.
Способ 3
- Возьмите пару носков и складывайте их так, чтобы пятка была к пятке.
- Теперь начинайте осторожно закручивать носки в плотную трубочку. Важно следить за тем, чтобы в процессе не образовывалось пустоты между тканью.
- Свободный конец одной части носка заверните в другую.
- У вас получится маленький шарик из носков, которую удобно хранить в шкафу или класть в чемодан.
Способ 4
- Для этого способа придется приобрести специальный органайзер для носков.
- Теперь подготовьте органайзер: разверните его и распределите отделение.
- Подготовьте носки: найдите все свои пары.
- Сложите каждую пару носков пятка к пятке и носочек к носочку.
- Теперь скрутите их в трубочку.
- Поместите носки в органайзер (каждую пару в отдельное отделение). Старайтесь хранить носки по цвету или размеру, чтобы найти подходящую пару было проще.
Готово! Теперь ваши носки аккуратно сложены!
Способ 5
Метод армейского складывания:
- Сложите носки пополам.
- Затяните верхний край вниз и сверните его сверху вниз.
- Теперь сверните пополам, открыв концы.
- Этот способ складывания помогает сохранять носки в сжатом виде.