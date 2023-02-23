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Как правильно сложить носки – пять способов

23 февраля 2023, 18:54
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Шкарпетки
Источник: Depositphotos

Складывание носков может показаться незначительным и ненужным делом, хотя правильно сложенные носки не только сохраняют форму, но и помогают найти нужную пару в любой момент.

Факты ICTV подготовили несколько способов, которые помогут вам правильно и быстро складывать носки.

Как правильно складывать носки: советы

Первое и всем знакомое правило – носки должны всегда быть чистыми. Обязательно посещайте ванную комнату и стирайте носки после каждой прогулки! Это закон гигиены и опрятности.

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Также складывать нужно только чистые и сухие носки. Не стоит запихивать в шкаф грязные или влажные вещи. Это может привести к появлению неприятного запаха во всем шкафу.

Если все пункты выполнены, можно начинать.

Способ 1

  1. Положите носки перед собой.
  2. Найдите их центр – растяните носки так, чтобы они были равномерно растянуты по всей длине.
  3. Положите один носок на другой. Убедитесь, что пятка одного носка находится на одном уровне с пяткой другого.
  4. Сверните верхнюю часть носки назад, чтобы создать маленький карман. Поместите кончик носка в этот карман, создав линию по центру.
  5. Повторите те же действия с каждой парой.
  6. Положите все сложенные носки в ящик или на полку.

Способ 2

  • Сначала согните носки пополам, чтобы концы встретились.
  • Теперь снова согните их пополам, чтобы получился прямоугольник.
  • Согните прямоугольник на половину еще раз. Вы должны получить квадрат.
  • Теперь потяните за один край носка и вставьте один в другой. У вас получится что-то похожее на маленький шарик.
  • Последний этап – поместите сложенные носки в подходящее место. Например, можно хранить их в ящике или на полке.

Способ 3

  1. Возьмите пару носков и складывайте их так, чтобы пятка была к пятке.
  2. Теперь начинайте осторожно закручивать носки в плотную трубочку. Важно следить за тем, чтобы в процессе не образовывалось пустоты между тканью.
  3. Свободный конец одной части носка заверните в другую.
  4. У вас получится маленький шарик из носков, которую удобно хранить в шкафу или класть в чемодан.

Способ 4

  1. Для этого способа придется приобрести специальный органайзер для носков.
  2. Теперь подготовьте органайзер: разверните его и распределите отделение.
  3. Подготовьте носки: найдите все свои пары.
  4. Сложите каждую пару носков пятка к пятке и носочек к носочку.
  5. Теперь скрутите их в трубочку.
  6. Поместите носки в органайзер (каждую пару в отдельное отделение). Старайтесь хранить носки по цвету или размеру, чтобы найти подходящую пару было проще.

Готово! Теперь ваши носки аккуратно сложены!

Способ 5

Метод армейского складывания:

  1. Сложите носки пополам.
  2. Затяните верхний край вниз и сверните его сверху вниз.
  3. Теперь сверните пополам, открыв концы.
  4. Этот способ складывания помогает сохранять носки в сжатом виде.

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