Складывание носков может показаться незначительным и ненужным делом, хотя правильно сложенные носки не только сохраняют форму, но и помогают найти нужную пару в любой момент.

Факты ICTV подготовили несколько способов, которые помогут вам правильно и быстро складывать носки.

Как правильно складывать носки: советы

Первое и всем знакомое правило – носки должны всегда быть чистыми. Обязательно посещайте ванную комнату и стирайте носки после каждой прогулки! Это закон гигиены и опрятности.

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Также складывать нужно только чистые и сухие носки. Не стоит запихивать в шкаф грязные или влажные вещи. Это может привести к появлению неприятного запаха во всем шкафу.

Если все пункты выполнены, можно начинать.

Способ 1

Положите носки перед собой. Найдите их центр – растяните носки так, чтобы они были равномерно растянуты по всей длине. Положите один носок на другой. Убедитесь, что пятка одного носка находится на одном уровне с пяткой другого. Сверните верхнюю часть носки назад, чтобы создать маленький карман. Поместите кончик носка в этот карман, создав линию по центру. Повторите те же действия с каждой парой. Положите все сложенные носки в ящик или на полку.

Способ 2

Сначала согните носки пополам, чтобы концы встретились.

Теперь снова согните их пополам, чтобы получился прямоугольник.

Согните прямоугольник на половину еще раз. Вы должны получить квадрат.

Теперь потяните за один край носка и вставьте один в другой. У вас получится что-то похожее на маленький шарик.

Последний этап – поместите сложенные носки в подходящее место. Например, можно хранить их в ящике или на полке.

Способ 3

Возьмите пару носков и складывайте их так, чтобы пятка была к пятке. Теперь начинайте осторожно закручивать носки в плотную трубочку. Важно следить за тем, чтобы в процессе не образовывалось пустоты между тканью. Свободный конец одной части носка заверните в другую. У вас получится маленький шарик из носков, которую удобно хранить в шкафу или класть в чемодан.

Способ 4

Для этого способа придется приобрести специальный органайзер для носков. Теперь подготовьте органайзер: разверните его и распределите отделение. Подготовьте носки: найдите все свои пары. Сложите каждую пару носков пятка к пятке и носочек к носочку. Теперь скрутите их в трубочку. Поместите носки в органайзер (каждую пару в отдельное отделение). Старайтесь хранить носки по цвету или размеру, чтобы найти подходящую пару было проще.

Готово! Теперь ваши носки аккуратно сложены!

Способ 5

Метод армейского складывания: