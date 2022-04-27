В скором времени в Украине начнутся майские праздники. И хотя дополнительные выходные на майские не предусмотрены, многие захотят провести эти дни в кругу семьи.

Неотъемлемым атрибутом на майские является шашлык, но чтобы сделать его вкусным, нужно уметь его приготовить. Перед тем как зажарить, нужно правильно нарезать мясо и замариновать.

Как правильно резать мясо на шашлык — далее в материале.

Сразу стоит учесть, что любителям маленьких или больших кусочков придется пойти на компромисс — небольшой по размеру шашлык может обгореть, а слишком огромные куски — не прожариться, даже на хорошо разогретых углях.

Если вы выбрали баранину для шашлыка — рекомендуется присмотреться к окороку или корейке — куски по весу должны быть по 30 грамм. Части спины также стоит резать поперек волокон. Если вы выбрали ребра, то их рекомендуется делить на 6 частей.

Любителям курицы нужно присмотреться к грудке, крылу, бедру или голени. Резать грудку нужно кубиками — не менее 3 см каждый. Остальные части готовят целиком.

Шашлык из свинины лучше делать из корейки, окорока или вырезки. Мясо нарезают прямоугольными частями длиной около 8 см, толщиной не более 5 см. Так мясо не обгорит, но и хорошо прожарится. Главное — следить за углем и вовремя переворачивать шашлык.

Говядину для шашлыка нужно нарезать кубиками поперек волокон, а размер кусочков — 4 на 4 см.