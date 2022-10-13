Power Bank — это современный портативный аккумулятор. С его помощью можно заряжать смартфоны, ноутбуки и другие приборы.

Удобство пауэров в том, что их можно брать с собой в поход или пользоваться, когда нет электричества. Особенно сейчас, когда в украинских домах случаются перепады со светом, портативный аккумулятор — очень полезная вещь.

Что нельзя делать с пауэрбанком и как правильно им пользоваться, чтобы аккумулятор прослужил дольше — смотрите далее в материале.

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Power Bank: как пользоваться

Современные внешние аккумуляторы отличаются емкостью батареи, дизайном и мощностью. Сегодня каждый может найти себе портативный аккумулятор на свой вкус и кошелек.

Чтобы пауэр прослужил вам дольше, после покупки зарядите устройство по максимуму. Каждый пауэр имеет индикатор, указывающий на уровень заряда. Чтобы устройство работало максимально долго, зарядите его полностью.

Также, первые несколько раз разряжайте аккумулятор полностью. Выполните два-три цикла полной зарядки/разрядки — так пауэрбанк наберет свою максимальную емкость.

Однако в дальнейшем не следует разряжать внешний аккумулятор до 0%. Дело в том, что современные батареи, которыми комплектуют аккумуляторы, не требуют этого. Если вы будете постоянно разряжать его до 0% — это сократит срок службы пауэра.

Заряжайте аккумулятор, когда он имеет еще 10-20% заряда.

— Если хотите, чтобы аккумулятор служил вам дольше, не следует хранить полностью заряженный (как и полностью разряженный) аккумулятор. Это очень вредно, кроме того, это существенно сокращает срок службы пауэра.

Что нельзя делать с Power Bank

Как и любое другое устройство, внешние аккумуляторы не любят чрезмерной жары или холода. Поэтому нельзя хранить устройство на солнце или носить открытым на улице зимой.

При сильном давлении температуры батарея начнет плохо заряжаться или вообще не будет работать.

Также пауэр не любит перегревания. Если во время зарядки аккумулятор стал очень горячим, лучше снимите его с зарядного устройства и оставьте пауэр остыть.

Не заряжайте внешний аккумулятор неоригинальными зарядками. Если пауэрбанк рекомендуют заряжать током силой 2 А, пользуйтесь зарядным устройством, которое дает 2 А.

Зарядные устройства могут быть разными, однако не стоит пренебрегать требованиями производителей. Несовместимость зарядки с пауэрбанком может привести к проблемам с зарядкой портативного аккумулятора или вообще выведет его из строя.

Рекомендовано использовать продукцию известных брендов и покупать ее в официальных торговых точках.

Типичный совет — пользуйтесь пауэрами осторожно. Не бросайте, не бейте и не садитесь на аккумуляторы, также следует избегать воды или избыточной влаги. Пауэрбанк — один из электронных приборов, который не будет работать после воды, огня или падений.

Как правильно заряжать телефон от Power Bank

Чтобы пауэрбанк не испортил аккумулятор вашего смартфона, следует правильно его заряжать: