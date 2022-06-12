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Как получить справку о прописке в Дія: пошаговая видеоинструкция

12 июня 2022, 13:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Depositphotos

В условиях войны крайне важно получать доступ ко всему спектру услуг в режиме онлайн. Это касается различных документов, которые раньше можно было получить только простояв очередь в государственных учреждениях. Сервис Дія обновил свой функционал, и теперь можно получить справку о прописке с помощью смартфона или компьютера.

Как получить справку о прописке в Дія — далее в материале.

Подробную инструкцию получения документа с помощью компьютера показали в МВД:

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  1. На сайте https://diia.gov.ua/ необходимо нажать на кнопку Войти в кабинет в верхнем правом углу.
  2. После этого нужно авторизоваться с помощью BankID, а затем — подтвердить вход в приложении банка.
  3. В верхней части страницы появится функция Услуги. После наведения курсора появится дополнительные кнопки — нужно выбрать Справки и выдержки
  4. После загрузки страницы из списка документов нужно выбрать Выдержка о месте проживания.
  5. Нажмите на кнопку Получить выдержку, и подтвердите запрос.

В документе будет отображаться информация о личности, адреса проживания или время снятия с регистрации. Чтобы обезопасить документ от подделок, справке будет присвоен уникальный QR-код. Выдержку можно будет предъявить во время получения административных услуг.

Получить справку о прописке у Дія можно и со смартфона — для этого также есть простая и подробная инструкция.

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