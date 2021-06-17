Шаг 2. Укажите причину ходатайства

После того, как оформили шапку, надо написать слово Ходатайство. Ниже указать причины обращения и подробно описать вопрос, который хотите обжаловать.



Потом опишите просьбу к прокурору, которая раскрывает возможное решение вашей проблемы.



Эта основная часть ходатайства должна быть четкой и понятной, иметь правдивые факты и, по возможности, подкрепляться статьями из украинского законодательства.