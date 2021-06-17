Согласно закону Украины Об обращении граждан, ходатайство — это обращение украинцев с просьбой способствовать выполнению закрепленных Конституцией и законодательством Украины прав.
В заявлении может быть сообщение о нарушении работы государственных организаций, предприятий или депутатов.
Также ходатайство — это обращение в суд. Цель такого документа — добиться определенного действия или решения. Факты ICTV расскажут, как написать ходатайство.
Шаг 1. Напишите шапку ходатайства
Первое, что вам нужно сделать, это написать, кому адресовано ваше ходатайство. Укажите руководящее лицо, которое будет рассматривать заявление: его должность, фамилию и инициалы.
Затем следует написать фамилию, имя и отчество заявителя, его место жительства и почтовый адрес.
Шаг 2. Укажите причину ходатайства
После того, как оформили шапку, надо написать слово Ходатайство. Ниже указать причины обращения и подробно описать вопрос, который хотите обжаловать.
Потом опишите просьбу к прокурору, которая раскрывает возможное решение вашей проблемы.
Эта основная часть ходатайства должна быть четкой и понятной, иметь правдивые факты и, по возможности, подкрепляться статьями из украинского законодательства.
Шаг 3. Поставьте подпись и дату
В конце ходатайство должно обязательно быть подписано заявителем с указанием даты написания документа. Стоит заметить, что неправильно оформленное заявление может быть возвращено.
Образец ходатайства
Зразок клопотання by Дарина Реготун on Scribd