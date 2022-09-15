Запачкаться чернилами от ручки можно в самый неподходящий момент — в школе или даже во время подписания документов. Преимущество чернил долго оставаться на поверхности сыграет злую шутку с теми, кто разлил жидкость на руки или одежду.

Почти любую ткань и кожу можно спасти, если не затягивать с реабилитацией внешнего вида вещи.

Чем отмыть ручку с одежды — далее в материале.

Сейчас смотрят

Простой способ — перекись водорода. Бутылочку с этой жидкостью можно найти в любой аптечке. Чтобы отмыть чернила, необходимо обработать перекисью пятно и выстирать. Желательно руками, а затем и в стиральной машинке.

Если перекись не помогает — можно воспользоваться нашатырным спиртом. Избавиться от пятна можно с помощью ватки, которую смочили в спирте и положили на след от ручки на 20 минут. После этого нужно прополоснуть водой. Стоит быть осторожным с цветными тканями — спирт может оставить выгоревшее пятно.

Сода — незаменимый помощник любой хозяйки. Если смешать ее с нашатырным спиртом, то от чернила не останется и следа.

Если нет нашатыря, можно использовать обычный спирт. Его нужно размешать 50 на 50 с уксусом и повторить трюк со смоченной ваткой.

Еще один выводитель сложных пятен — лимонный сок. У шариковой ручки просто нет шансов — достаточно капнуть соком на пятно, немного подождать и прополоскать.

Если вещь из кожи, кожзама и вельвета — все вышеперечисленные способы использовать нельзя. Чтобы отмыть ручку с одежды нежного состава, можно воспользоваться молоком — его нужно подогреть до 40°С, а затем протереть губкой с молоком место пятен. Чернила должны исчезнуть.

Следить нужно не только за своей одеждой, но и домом. Чаще и быстрее всего пачкаются кухня и ванная комната. Именно ванная очень привередлива к уборке — лишний раз ее химией лучше не мыть. Как отмыть ванную от налета и ржавчины — читайте на Фактах ICTV.