Кока-колу часто используют для очистки разнообразных загрязнений. В состав этого популярного напитка входит ортофосфорная кислота, благодаря чему кола разъедает стойкие загрязнения.

С помощью черной воды можно легко избавиться от мочевого камня в унитазе, убрать налет под ободком, удалить жир со сковородки или накипь из кастрюли. Но и сам напиток почти мгновенно впитывается в тканевые волокна.

Кола оставляет неприятные пятна на одежде и мягкой мебели от которых нелегко избавиться. Факты ICTV узнавали, как отмыть кока-колу с дивана и какие средства в этом помогут.

Кислородный порошок

Он отлично справится с пятнами от кока-колы на вашем диване. Чтобы удалить загрязнения:

разведите небольшое количество кислородного порошка в кипятке;

нанесите раствор на пятно с помощью разбрызгивателя;

оставьте диван на 5 минут;

возьмите влажную тряпку и начинайте тщательно вытирать пятно (важно, чтобы вы убрали с поверхности дивана кислородный порошок и пятно от колы);

вытрите след сухой тканью и подождите, пока загрязненный участок полностью высохнет.

Лучше всего кислородный порошок подействует на свежих пятнах, однако с застарелыми тоже справится отлично.

Пищевая сода

Сначала промокните пятно бумажными салфетками или сухой губкой, но не растирайте. Затем налейте сверху немного пищевой соды, чтобы черная вода не попала в ткань.

Оставьте так на 15-30 мин, а затем удалите остатки соды щеткой или пылесосом.

Такой способ подойдет для очистки светлого дивана.

Универсальный способ очистки

Кока-кола быстро проникает вглубь мягкой обивки, поэтому выводить пятно с дивана нужно быстро.

Сначала нужно промокнуть пятно бумажными салфетками, а затем намочить загрязненное место водой и сухой тряпкой пытаться вытереть пятно. Это поможет удалить напиток с середины дивана.

Затем нужно использовать любое средство для чистки мягкой мебели (его нужно нанести на остатки колы, оставить на 20-30 мин и вытереть влажной губкой).

Если покупать специальные средства не хотите, можно воспользоваться народными способами:

Глицерин — его нужно подогреть до 50 °, нанести на пятно и подождать несколько минут. Затем глицерин тщательно вымывают с поверхности влажной тряпкой и сушат диван феном. Кстати, такой способ поможет избавиться также от пятен спиртных напитков, соков, ягод, чая и кофе.

— его нужно подогреть до 50 °, нанести на пятно и подождать несколько минут. Затем глицерин тщательно вымывают с поверхности влажной тряпкой и сушат диван феном. Кстати, такой способ поможет избавиться также от пятен спиртных напитков, соков, ягод, чая и кофе. Бура — порошок нужно насыпать на пятно, оставить на 2-3 часа, а затем осторожно вытереть с ткани. Или можно сделать специальный раствор: для этого разводят порошок буры с водой, наносят смесь на пятно и тщательно вытирают сухой тряпкой.

Раствор соды и уксуса

Вам понадобится:

теплая вода — 1 л;

жидкость для мытья посуды — 4 ст. л;

сода — 2 ст. л;

глицерин — 2-4 ст. л;

уксус 9% — 8 ст. л;

щетка и губка.

В таз налейте теплую воду, растворите там соду и жидкость для мытья посуды. Добавьте глицерин и тщательно перемешайте. Затем влейте уксус и снова перемешайте.

Намочите в растворе губку или мягкую щетку и начинайте тщательно тереть пятна от колы. Пену, которая выделится, нужно убрать и оставить диван на 1 час.

После этого остается лишь почистить диван влажной тряпкой, постоянно промывая ее в чистой воде. В конце обязательно высушите влажные следы феном (это поможет избежать гниения ткани).