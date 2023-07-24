Кока-колу часто используют для очистки разнообразных загрязнений. В состав этого популярного напитка входит ортофосфорная кислота, благодаря чему кола разъедает стойкие загрязнения.
С помощью черной воды можно легко избавиться от мочевого камня в унитазе, убрать налет под ободком, удалить жир со сковородки или накипь из кастрюли. Но и сам напиток почти мгновенно впитывается в тканевые волокна.
Кола оставляет неприятные пятна на одежде и мягкой мебели от которых нелегко избавиться. Факты ICTV узнавали, как отмыть кока-колу с дивана и какие средства в этом помогут.
Кислородный порошок
Он отлично справится с пятнами от кока-колы на вашем диване. Чтобы удалить загрязнения:
- разведите небольшое количество кислородного порошка в кипятке;
- нанесите раствор на пятно с помощью разбрызгивателя;
- оставьте диван на 5 минут;
- возьмите влажную тряпку и начинайте тщательно вытирать пятно (важно, чтобы вы убрали с поверхности дивана кислородный порошок и пятно от колы);
- вытрите след сухой тканью и подождите, пока загрязненный участок полностью высохнет.
Лучше всего кислородный порошок подействует на свежих пятнах, однако с застарелыми тоже справится отлично.
Пищевая сода
Сначала промокните пятно бумажными салфетками или сухой губкой, но не растирайте. Затем налейте сверху немного пищевой соды, чтобы черная вода не попала в ткань.
Оставьте так на 15-30 мин, а затем удалите остатки соды щеткой или пылесосом.
Такой способ подойдет для очистки светлого дивана.
Универсальный способ очистки
Кока-кола быстро проникает вглубь мягкой обивки, поэтому выводить пятно с дивана нужно быстро.
Сначала нужно промокнуть пятно бумажными салфетками, а затем намочить загрязненное место водой и сухой тряпкой пытаться вытереть пятно. Это поможет удалить напиток с середины дивана.
Затем нужно использовать любое средство для чистки мягкой мебели (его нужно нанести на остатки колы, оставить на 20-30 мин и вытереть влажной губкой).
Если покупать специальные средства не хотите, можно воспользоваться народными способами:
- Глицерин — его нужно подогреть до 50 °, нанести на пятно и подождать несколько минут. Затем глицерин тщательно вымывают с поверхности влажной тряпкой и сушат диван феном. Кстати, такой способ поможет избавиться также от пятен спиртных напитков, соков, ягод, чая и кофе.
- Бура — порошок нужно насыпать на пятно, оставить на 2-3 часа, а затем осторожно вытереть с ткани. Или можно сделать специальный раствор: для этого разводят порошок буры с водой, наносят смесь на пятно и тщательно вытирают сухой тряпкой.
Раствор соды и уксуса
Вам понадобится:
- теплая вода — 1 л;
- жидкость для мытья посуды — 4 ст. л;
- сода — 2 ст. л;
- глицерин — 2-4 ст. л;
- уксус 9% — 8 ст. л;
- щетка и губка.
В таз налейте теплую воду, растворите там соду и жидкость для мытья посуды. Добавьте глицерин и тщательно перемешайте. Затем влейте уксус и снова перемешайте.
Намочите в растворе губку или мягкую щетку и начинайте тщательно тереть пятна от колы. Пену, которая выделится, нужно убрать и оставить диван на 1 час.
После этого остается лишь почистить диван влажной тряпкой, постоянно промывая ее в чистой воде. В конце обязательно высушите влажные следы феном (это поможет избежать гниения ткани).