22 января 2022, 08:03 Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle

Украинский шеф-повар и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить свиные ребра барбекю. На личной странице в Instagram Эктор обнародовал пошаговый видеорецепт. Он отметил, что для мясного блюда важно выбрать правильный соус. Также Эктор советует для маринования ребер использовать пакеты-слайдеры. Ингредиенты: Ребра свиные – 1 кг Маринад: коричневый сахар – 3 ст. л.

копченая паприка – 2 ст. л.

чеснок гранулированный – 1 ст. л. Ингредиенты для маринада считаем столовыми ложками в соотношении: 3:2:1. Способ приготовления: Ребра хорошо промойте, очистите от пленки на внутренней стороне. Сделайте маринад, смешав все нужные для него ингредиенты. Ребра хорошо обвалите в маринаде, переложите в соответствующую емкость и оставьте мариноваться на 12-24 часа в холодильнике. Замотайте ребра в крепкую фольгу так, чтобы жир не вытек и все соки остались внутри. Отправьте их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1,5-2 часа. Достаньте ребра, смажьте соусом барбекю и посыпьте зеленым луком. Ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом крылышек Терияки. Повар отметил, что его способ приготовления сделает это мясное блюдо невероятно вкусным. Читайте также: Секрет в маринаде! Как приготовить буженину из индейки

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