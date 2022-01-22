Украинский шеф-повар и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить свиные ребра барбекю.
На личной странице в Instagram Эктор обнародовал пошаговый видеорецепт.
Он отметил, что для мясного блюда важно выбрать правильный соус.
Также Эктор советует для маринования ребер использовать пакеты-слайдеры.
Ингредиенты:
Ребра свиные – 1 кг
Маринад:
- коричневый сахар – 3 ст. л.
- копченая паприка – 2 ст. л.
- чеснок гранулированный – 1 ст. л.
Ингредиенты для маринада считаем столовыми ложками в соотношении: 3:2:1.
Способ приготовления:
- Ребра хорошо промойте, очистите от пленки на внутренней стороне.
- Сделайте маринад, смешав все нужные для него ингредиенты.
- Ребра хорошо обвалите в маринаде, переложите в соответствующую емкость и оставьте мариноваться на 12-24 часа в холодильнике.
- Замотайте ребра в крепкую фольгу так, чтобы жир не вытек и все соки остались внутри. Отправьте их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1,5-2 часа.
- Достаньте ребра, смажьте соусом барбекю и посыпьте зеленым луком.
Ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом крылышек Терияки. Повар отметил, что его способ приготовления сделает это мясное блюдо невероятно вкусным.
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