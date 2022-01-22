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Сытно и вкусно: как приготовить свиные ребра барбекю

22 января 2022, 08:03
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
свинячі ребра

Украинский шеф-повар и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить свиные ребра барбекю.

На личной странице в Instagram Эктор обнародовал пошаговый видеорецепт.

Он отметил, что для мясного блюда важно выбрать правильный соус.

Также Эктор советует для маринования ребер использовать пакеты-слайдеры.

Ингредиенты:

Ребра свиные – 1 кг

Маринад:

  • коричневый сахар – 3 ст. л.
  • копченая паприка – 2 ст. л.
  • чеснок гранулированный – 1 ст. л.

Ингредиенты для маринада считаем столовыми ложками в соотношении: 3:2:1.

Способ приготовления:

  1. Ребра хорошо промойте, очистите от пленки на внутренней стороне.
  2. Сделайте маринад, смешав все нужные для него ингредиенты.
  3. Ребра хорошо обвалите в маринаде, переложите в соответствующую емкость и оставьте мариноваться на 12-24 часа в холодильнике.
  4. Замотайте ребра в крепкую фольгу так, чтобы жир не вытек и все соки остались внутри. Отправьте их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1,5-2 часа.
  5. Достаньте ребра, смажьте соусом барбекю и посыпьте зеленым луком.

Ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом крылышек Терияки. Повар отметил, что его способ приготовления сделает это мясное блюдо невероятно вкусным.

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