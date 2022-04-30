Маринад для шашлыка с томатным соком является одним из самых простых в приготовлении.

Несмотря на доступность основного ингредиента маринада, мясо, замаринованное в нем, приобретает неповторимый вкус. А при жарке оно остается сочным и нежным.

Как приготовить шашлык в томатном соке – читайте дальше в материале.

Ингредиенты:

мясо свинины – 2 кг.

томатный сок – 200 мл. (или 5 помидоров перемолоть блендером или мясорубкой)

лук – 2 шт.

соль – 1 ч. л.

сахар — щепотка

специи (черный молотый перец и базилик) – по вкусу

сушеный чеснок – 1/4 ч.л. (по желанию)

кориандер горошком – 5 шт.

сладкая паприка — щепотка

масло – 30 мл.

Способ приготовления: