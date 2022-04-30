Маринад для шашлыка с томатным соком является одним из самых простых в приготовлении.
Несмотря на доступность основного ингредиента маринада, мясо, замаринованное в нем, приобретает неповторимый вкус. А при жарке оно остается сочным и нежным.
Как приготовить шашлык в томатном соке – читайте дальше в материале.
Ингредиенты:
- мясо свинины – 2 кг.
- томатный сок – 200 мл. (или 5 помидоров перемолоть блендером или мясорубкой)
- лук – 2 шт.
- соль – 1 ч. л.
- сахар — щепотка
- специи (черный молотый перец и базилик) – по вкусу
- сушеный чеснок – 1/4 ч.л. (по желанию)
- кориандер горошком – 5 шт.
- сладкая паприка — щепотка
- масло – 30 мл.
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем кусками прямоугольной формы, чтобы удобнее было нанизывать на шампуры.
- Добавляем соль, сахар, перец и специи. Лук нарезаем мелкими кольцами и давим до выделения сока, также перекладываем мясо.
- Все хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусок мяса получил свою порцию ароматов.
- Теперь вливаем томатный сок. Еще раз перемешиваем и накрываем пищевой пленкой, переносим в холодильник минимум на 5 часов, лучше оставить на ночь.
- Перед обжаркой заранее вынимаем мясо из холодильника, чтобы оно достигло комнатной температуры. Вливаем растительное масло, еще раз перемешиваем и нанизываем его на шампуры.
- Жарим до готовности. После того, как сняли с мангала, перекладываем в кастрюлю и накрываем крышкой на 3 мин, чтобы мясо отдохнуло и соки внутри мяса равномерно распределились. Подаем с лавашем, овощами и маринованным луком.