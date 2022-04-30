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Вкусный и сочный: как приготовить шашлык в томатном соке

30 апреля 2022, 15:00
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
шашлик

Маринад для шашлыка с томатным соком является одним из самых простых в приготовлении.

Несмотря на доступность основного ингредиента маринада, мясо, замаринованное в нем, приобретает неповторимый вкус. А при жарке оно остается сочным и нежным.

Как приготовить шашлык в томатном соке – читайте дальше в материале.

Ингредиенты:

  • мясо свинины – 2 кг.
  • томатный сок – 200 мл. (или 5 помидоров перемолоть блендером или мясорубкой)
  • лук – 2 шт.
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар — щепотка
  • специи (черный молотый перец и базилик) – по вкусу
  • сушеный чеснок – 1/4 ч.л. (по желанию)
  • кориандер горошком – 5 шт.
  • сладкая паприка — щепотка
  • масло – 30 мл.

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезаем кусками прямоугольной формы, чтобы удобнее было нанизывать на шампуры.
  2. Добавляем соль, сахар, перец и специи. Лук нарезаем мелкими кольцами и давим до выделения сока, также перекладываем мясо.
  3. Все хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусок мяса получил свою порцию ароматов.
  4. Теперь вливаем томатный сок. Еще раз перемешиваем и накрываем пищевой пленкой, переносим в холодильник минимум на 5 часов, лучше оставить на ночь.
  5. Перед обжаркой заранее вынимаем мясо из холодильника, чтобы оно достигло комнатной температуры. Вливаем растительное масло, еще раз перемешиваем и нанизываем его на шампуры.
  6. Жарим до готовности. После того, как сняли с мангала, перекладываем в кастрюлю и накрываем крышкой на 3 мин, чтобы мясо отдохнуло и соки внутри мяса равномерно распределились. Подаем с лавашем, овощами и маринованным луком.
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Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт, Майские праздники, Шашлик
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