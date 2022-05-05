Традиционно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. В этом году праздник приходится на 8-е число.

В этот день стоит поздравить самого близкого человека в жизни, а также проявить свою любовь и благодарность. Для подарка можно выбрать цветы, открытку или сладкий презент, который мы предлагаем испечь самостоятельно.

По случаю Дня матери Факты ICTV решили поделиться простым рецептом шоколадного пирога, который точно понравится вашей маме.

Ингредиенты:

сливочное масло – 75 гр

сахарная пудра – 1 стакан

яйца — 2 шт.

мука – 1,5 стакана

разрыхлитель – 2 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

какао – 1/3 стакана + для украшения

сода – 0,5 ч. л.

молоко – 1 стакан

ягоды – по желанию

Способ приготовления: