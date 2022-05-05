Традиционно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. В этом году праздник приходится на 8-е число.
В этот день стоит поздравить самого близкого человека в жизни, а также проявить свою любовь и благодарность. Для подарка можно выбрать цветы, открытку или сладкий презент, который мы предлагаем испечь самостоятельно.
По случаю Дня матери Факты ICTV решили поделиться простым рецептом шоколадного пирога, который точно понравится вашей маме.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 75 гр
- сахарная пудра – 1 стакан
- яйца — 2 шт.
- мука – 1,5 стакана
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- какао – 1/3 стакана + для украшения
- сода – 0,5 ч. л.
- молоко – 1 стакан
- ягоды – по желанию
Способ приготовления:
- Смешиваем муку, разрыхлитель, соль и дважды просеиваем через сито.
- Смешиваем размягченное сливочное масло, сахар, яйца, просеянную муку, какао, соду и молоко. Взбиваем миксером на низкой скорости около 1 минуты. Увеличиваем скорость до высокой и взбиваем еще около 2 минут до крема.
- Смазываем форму для выпечки маслом и выливаем тесто, аккуратно разравнивая.
- Разогреваем духовку до 180 °C и выпекаем около 45-50 минут. Если пирог не готов, добавляем время приготовления.
- Достаем пирог из духовки и даем ему постоять в форме 5 минут. Вынимаем пирог из формы и даем ему остыть. Пирог можно украсить какао, сахарной пудрой, растопленным шоколадом или ягодами.