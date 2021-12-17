Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками полезным рецептом вегетарианского оливье. Такое блюдо можно подать даже на новогодний стол.

— Задумывались уже о новогоднем меню? Делюсь с вами личными секретами любимого вегетарианского оливье, — обратилась к подписчикам знаменитость в Instagram.

Как оказалось, в рецепте звезды есть кардинальные изменения — Наталья не употребляет мясо, поэтому вместо него в салат добавляет сайтановые сосиски. Они изготовляются из пшеничного белка.

Картофелю также найдется полезная замена — авокадо. И хотя плод отличается по вкусу от традиционного растения, такие изменения могут понравиться многим.

Магазинный майонез тяжело назвать полезным — но можно сделать домашний из кешью вместо яиц.

Пользователи уже прокомментировали необычный рецепт оливье:

Мой кулинарный секрет: заказала сегодня в ресторане доставку на 31.12 пока еще не набрали заказы. Своим планируют не говорить. Просто у меня это рабочий день.

Наташа, а в сосисках мяса нет? Лучше грудинку индейки, но не сосиску

Если б кто-то приготовил…

Ну из рук Могилевской Наташи, любой салат будет шикарен!

То уже не “оливье”…

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