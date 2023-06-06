Каждый человек хотя бы раз в жизни натирал ноги новой обувью. Мозоли и водянки до крови могут надолго вывести ножки из строя, особенно если проблема появляется на пятках.

Факты ICTV узнавали, что нужно делать, чтобы обувь не натирала пятку и в зоне косточки.

Натирает обувь: что делать

Стоит понимать, что любая мозоль появляется в местах постоянного трения или давления. Поэтому, чтобы предотвратить появление мозоли, нужно уменьшить трение на пятку и в зоне косточки.

Есть несколько действенных способов, которые помогут не натирать заднюю часть стопы:

Купите специальный карандаш от мозолей . Он продается в любом магазине косметики или аптеке. Если проблема натирания пятки у вас давно, и вы точно знаете, где будет новая мозоль, просто смажьте эти места карандашом. Но уже сформированную мозоль или ранку от нее смазывать средством не нужно.

. Он продается в любом магазине косметики или аптеке. Если проблема натирания пятки у вас давно, и вы точно знаете, где будет новая мозоль, просто смажьте эти места карандашом. Но уже сформированную мозоль или ранку от нее смазывать средством не нужно. Вместо карандаша можно нанести обычный вазелин. Он дешевле и имеет аналогичное действие.

Он дешевле и имеет аналогичное действие. Если мозоль уже появилась, можно использовать силиконовый пластырь . Он не сомнется, в отличие от обычного пластыря, и почти незаметен на ноге.

. Он не сомнется, в отличие от обычного пластыря, и почти незаметен на ноге. Специальные накладки (стельки) на обувь и силиконовые или тканевые наклейки на задник — настоящий must-have для людей, которым постоянно натирает обувь. Наклейки клеятся на задник, именно на ту зону, которая вызывает давление и трение. Они снимают давление и предотвращают трение. А специальные тканевые стельки крепятся на задник обуви и зону пятки. Таким образом накладки защищают не только вашу пятку от давления, а зону косточки от трения.

— настоящий must-have для людей, которым постоянно натирает обувь. Наклейки клеятся на задник, именно на ту зону, которая вызывает давление и трение. Они снимают давление и предотвращают трение. А специальные тканевые стельки крепятся на задник обуви и зону пятки. Таким образом накладки защищают не только вашу пятку от давления, а зону косточки от трения. Чтобы избавиться от натирания пяток, можно попробовать приподнять стопу над задником . Для этого под стельку нужно что-нибудь подложить, или можно купить специальную стельку, которая будет поднимать вашу ножку.

. Для этого под стельку нужно что-нибудь подложить, или можно купить специальную стельку, которая будет поднимать вашу ножку. Если в ваших туфлях очень сухой и жесткий задник, который натирает заднюю часть стопы, можно смазать его глицерином. Предварительно подержите на заднике теплую влажную салфетку, а когда она остынет – обработайте глицерином. Возможно, процедуру придется повторить, но результат того стоит!

Тальковые средства. Присыпки и тальки, тальковые дезодоранты, гель-пудра от натирания – все эти продукты способны предотвратить дискомфорт. Однако придется постоянно носить с собой эту баночку, чтобы время от времени наносить средство на проблемную зону, поскольку их действие очень непродолжительное.

Также вы можете попробовать растянуть обувь. Для этого можно использовать специальный спрей или смазать материал каким-то жиром, маслом, детским кремом, оставив обувь на ночь.

Почему натирает обувь

Самая распространенная причина — это неправильно подобранный размер. Стоит понимать, что обувь маловатого размера, да и обувь большего, чем вам нужно, будет натирать ноги.

Также важную роль играет материал, из которого изготовлена обувь. Если он грубый или твердый, то будет давить на ногу.

Кроме того, неправильно подобранная модель обуви тоже будет вызывать мозоли и натирание. Обувь должна хорошо прилегать к ноге, но не сдавливать ее.

Если ваши ноги склонны к опуханию и повышенной влажности, то любая обувь может натирать. Особенно летом.

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