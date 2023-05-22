Подвязывание помидоров — важный этап ухода за растениями. Это помогает поддержать и зафиксировать помидоры, чтобы они имели правильную ростовую форму.

Если этого не делать, растения начнут наклоняться к земле под тяжестью плодов и деформироваться. Чтобы помочь помидорам удерживать тяжелые плоды на стебле и предотвратить их поломку, стоит каждый сезон подвязывать растения.

Как правильно подвязывать помидоры в открытом грунте, читайте в материале Фактов ICTV.

Что понадобится

Опытные огородники имеют несколько вариантов подвязывания помидорных кустов. Каждый из которых имеет свои особенности.

Самый популярный способ — подвязывание к колышкам. Такой вариант не требует много материалов и усилий, поэтому его так ценят огородники.

Все, что вам понадобится:

Колышки. Их количество зависит от помидорных кустов, ведь для каждого растения нужна одна опора. Высота колышка должна превышать высоту куста на 20-25 см. Лучше всего использовать колышки с шероховатой поверхностью (например, деревянные).

Подвязочная проволока (ее можно приобрести в любом специализированном магазине).

Как правильно подвязывать

Установите колышек на расстоянии 2-5 см от помидора. Вкопайте его на глубину 25-30 см. С помощью проволоки, привяжите помидорный куст ближе к верхушке свободной петлей, не перетягивая стебель растения. Подвязывать помидоры нужно очень осторожно, чтобы не травмировать растение. Оптимальное расстояние между подвязками — 20-30 см, при этом между двумя побегами достаточно расположить одну фиксирующую ленту.

Обратите внимание, при использовании колышков вам нужно будет подвязывать кусты несколько раз за один сезон по мере роста помидоров.

Подвязывание на каркас

Для этого способа вам понадобится:

Конструкцию в виде призмы или конуса — ее можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Такие каркасы обычно металлические, но можно встретить и пластиковые модели.

Подвязочная проволока.

Принцип подвязывания довольно прост:

вкопайте каркас в почву;

осторожно подвяжите к нему помидорные кусты.

Но если на огороде у вас много помидорных кустов, то и каркасов понадобится немало, а это может ударить по карману.

Подвязывание к шпалере

Если на грядке достаточно места, можно установить шпалеру и прикрепить к ней кусты. Для этого способа вам понадобится:

большие столбы;

веревки.

Дальше все легко: на концах грядки установите столбы и натяните между ними несколько прочных веревок на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Когда конструкция будет установлена, начинайте вплетать стебли помидоров между веревками. Помидорные кусты должны будто лежать на них.