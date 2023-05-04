Куры считаются универсальными животными для сельского хозяйства. Они быстро растут и начинают нести яйца уже с 5 месяцев.

Цены на домашние яйца выше, чем на обычные, поэтому хозяева выбирают кур-несушек как для личного пользования, так и для дохода.

Однако владельцы кур могут столкнуться с тем, что птицы начинают клевать свои или чужие яйца. Причин есть несколько, но все их можно решить.

Факты ICTV рассказывают, что делать, чтобы куры не ели яиц.

Что делать, чтобы куры не ели яиц

Для начала нужно понять причины, почему куры начали есть яйца.

Недостатки в рационе

Следует позаботиться о том, чтобы куры употребляли достаточно кальция. Для этого включите в рацион птиц корм с мелом или с мясо-костной мукой. Если птицы употребляют недостаточное количество белков, добавьте в рацион творог, молоко, кости, корнеплоды и тому подобное. Также стоит добавить рыбий жир для поддержания витамина D. Не забывайте о воде, особенно в жару.

Неблагоприятная обстановка

Мало места в курятнике. Это распространенная проблема и для ее решения сперва необходимо расширить площадь курятника.

Плотность посадки птиц должна быть 3-5 особей на 1 квадратный метр.

Для каждой курицы нужно хотя бы одно гнездо размером 31 на 31 см.

Гнезда необходимо располагать на высоте до 30 см от пола.

Яркий свет нервирует кур, из-за этого они начинают еще больше клевать. Поэтому отверните гнезда от входа в курятник и солнечного света.

Уберите все, что создает громкие звуки.

Положите в курятник сено. Куры будут в нем рыться и это не позволит им скучать.

Позаботьтесь о нормальной температуре в курятнике. Жара может раздражать птиц.

Гнезда для кур

Гнезда должны располагаться невысоко и в затененном углу курятника. Внутрь следует постелить сено или опилки.

Ширина гнезда должна быть около 25 см, высота — 35 см.

Стоит также позаботиться о том, чтобы яйца сразу скатывались в отдельную емкость. Так куры не смогут их клевать.