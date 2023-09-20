День учителя — один из главных праздников для тех, кто посвятил свою жизнь обучению других. Праздник приходится на 1 октября, и традиционно, перед датой многие задаются вопросом — что подарить учителям на день учителя. На сегодня выбор подарка обширный, и ограничивается только бюджетом.

Идеи для подарков на день учителя до 1 тыс. грн — далее в материале.

Плед

Так как на улице осень — хочется как можно больше проводить время в комфорте и тепле. Для этого на помощь придет плед — это удачная идея для подарка учителю. Тем более, что в это непростое время возможны блэкауты. Выберите плед небольших размеров и нейтрального цвета — преподаватель оценит такую заботу. Цена за плед — от 500-600 грн.

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Пауэрбанк

Далеко не все школы работают в режиме онлайн — учителя и ученики также ходят в школу, и во время учебного процесса могут быть воздушные тревоги. Для тех, кто не знает, что подарить учителю на День учителя — павербанк придет на помощь. Важный аксессуар поможет даже в убежище быть на связи с близкими. Лучше выбрать не самый большой, но мощный девайс. Отлично подойдут аксессуары емкостью 10 тыс. мАч и мощностью 20W. Цена за современный внешний аккумулятор — от 600 грн.

Коробка с фруктами

Подарочные наборы сладостей — ответ на вопрос, что подарить учительнице на День учителя. Вместо конфет или шоколадок можно вручить фруктовый набор из ананасов, киви и других экзотических фруктов, которые гарантируют заряд нужных витаминов в эту холодную пору. Лучше всего заранее узнать личные предпочтения преподавателя, ведь на некоторые лакомства может быть аллергия. Цена за фруктовый набор — от 800 грн.

Именная толстовка

Если хотите удивить человека, который любит неожиданные сюрпризы — закажите именную толстовку. Это одна из самых оригинальных идей для подарка учителю. Теплая кофта с капюшоном и карманом согреет в холодные дни, если подходит ко стилю одежды преподавателя. Цена за толстовку хорошего качества — от 600 грн.

Настольная игра

Если учитель любит проводить свободное время соревнуясь с другими в различных играх — настолки отлично подойдут для подарка. Сейчас огромный выбор подобных подарков — от банальной Монополии до интересной версии Dungeon and Dragons. Цена на настольную игру — от 400 грн.