В день рождения близкого человека каждый хочет угодить имениннику и сделать полезный и приятный подарок. При выборе подарка важно обращать внимание на предпочтения человека и собственный бюджет.

Если у вас ограниченный бюджет, вы все равно сможете приобрести классный подарок имениннику, который точно запомнится!

Факты ICTV подготовили 10 идей для подарка до 300 грн на День рождения близкого человека.

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Ручная работа

Этот вариант подойдет тем, кто любит рукоделие. Вы можете связать свитер или теплые носки. Чтобы добавить каплю оригинальности, используйте яркие цвета и различные элементы.

Также вы можете изготовить украшения из бисера. Сделайте их стильными и современными, и они обязательно будут иметь уникальный вид. Еще можно подарить блокнот, украшенный вашими рисунками или надписями, или вышитый кошелек, теплую шаль.

Помните, что ручная работа — это не только креативный подарок, но и проявление терпения и любви, которую вы вкладываете в создание такого презента.

Для такого подарка вам придется потратить средства лишь на материалы.

Уход за телом

Это могут быть различные косметические и уходовые средства для кожи. Например:

крем;

молочко для тела;

скраб;

набор помад и карандашей для губ;

новый продукт декоративной косметики (тональное средство, тени, тушь и др);

гель для умывания;

набор гелей для душа;

маски, пилинги, тоники;

патчи под глаза и многое другое.

На 300 грн вы сможете купить три-четыре позиции. Чтобы подарок выглядел более наполненно, добавьте еще сладости!

Магнитная доска

Кажется довольно простым подарком, но именинник сможет использовать ее для организации рабочего пространства или дома.

Такую доску можно использовать для планирования, записи заметок или списков. Если вы считаете, что это не очень хороший подарок, предлагаем вам напечатать совместные фото с человеком и прикрепить к доске. Такая доска точно станет памятным подарком!

Фотоальбом

Для организации этого подарка придется потратить время, ведь нужно выбрать и распечатать совместные фото.

Купите небольшой альбом и наполните его воспоминаниями и фотографиями из совместных поездок или событий. Этот подарок гарантированно понравится каждому, ведь будет содержать память и любовь!

Ароматерапия

Если человек любит различные ароматические свечи, диффузоры или масла — этот подарок точно понравится!

Различные аромаштучки помогут имениннику расслабиться и создать уютную атмосферу в ее доме.

Вещи для дома

Это может быть:

электронная фоторамка, которая синхронизируется с флешкой;

портрет;

ваше совместное фото;

флорариум (мини сад в стеклянной посудине);

увлажнитель воздуха;

проектор звездного неба;

маленькое стильное зеркало.

Книги

Если именинник любит читать, подарите ему книжку. Это может быть как любимое чтиво человека, так и что-то новое!

Поверьте, настоящие любители книг, будут в восторге от такого подарка!

Украшения

Ну кто не любит ювелирные изделия?

С ограниченным бюджетом вы можете обращать внимание на оригинальную бижутерию или украшения из медицинского сплава. Они не отстают от настоящего серебра, но стоят вдвое дешевле!

Подарите девушке оригинальное кольцо, браслет, подвеску или серьги, а если это подарок для мужчины, выберите какой-нибудь прикольный браслет! Здесь главное хорошо знать вкусы человека, чтобы он был доволен подарком.

Блокнот и другие канцелярские принадлежности

Эти вещи никогда не будут лишними! Выберите стильный блокнот и ручку для друга, где он сможет записывать свои заметки, планы или задачи!

Какие-то безделушки

Это может быть:

Стильная ключница или глыбок.

Картина по номерам.

Вкусности.

Чехлы на телефон или планшет.

Набор канцелярских принадлежностей.

Футболку.

Чашку.

Рюкзак или сумка.

Выбирайте подарки, которые будут личными и купленные с любовью. Ручная работа, домашний сад, ароматерапия, косметические средства и индивидуальные подарки могут стать бюджетным и удивительным вариантами для вашего друга на День рождения.