Новая Почта продолжает расширять функционал и уведомлять клиентов об интересных и полезных изменениях в работе. В частности, украинцы могут бесплатно вернуть товар, который не подошел по разным причинам.

Однако что будет, если не забрать посылку с Новой Почты – читайте в материале.

Что будет, если не забрать посылку с Новой Почты

Чаще всего посылки, которые не забирают получатели, отправляют обратно (отправителю, через неделю времени примерно).

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Кроме этого, можно продлить срок хранения отправления, свыше заказанной по условиям услуги Автоматическое возвращение отправок. Для получателя – от 1 до 3 календарных дней. Суммарно можно продлить хранение на 10 дней.

Услуга Возвращения предусматривает возврат отправки по желанию отправителя.

Эту услугу можно самостоятельно заказывать в случае, если у отправителя нет договора с Новой Почтой с условиями автовозврата, а также:

Когда получатель отказался от отправки. Когда получатель больше недели не забирает посылку.

Как заказать услугу Возврат в мобильном приложении:

Войдите в раздел Мои отправки и выберите посылку, которую необходимо вернуть. В раскрывающейся строке Управление посылкой выберите услугу Возврат. Нажмите кнопку Оформить заявку. Отправка будет возвращена на отделение из которого была первоначальная отправка.

Кроме этого, если вы просто не успеваете забрать посылку, вы можете сменить получателя, чтобы за вас ее забрал кто-нибудь другой (член семьи, друг или подруга и т. д). Таким образом, сервис позволяет передать право на получение посылки другому человеку.

Как поручить возможность получить посылку через мобильное приложение: