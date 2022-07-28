Ежегодно в Украине 28 июля отмечают праздник, посвященный одному из самых важных событий в истории государства — День Крещения Киевской Руси. Крестителем считается князь Владимир Великий, которого за это причислили к лику святых.

Известно, что праздник берет свое начало в 2008 году по инициативе третьего президента Украины Виктора Ющенко. Этим шагом удалось напомнить о значимости истории Украины, традициях и развитии нашего народа, история которого началась более тысячи лет тому назад.

Самое время проверить, какие факты из истории реальны, а какие — нет.

Сейчас смотрят

Что известно о Крещении Киевской Руси

Принято считать, что Киевскую Русь крестили в 988 году — многие историки называют другие даты, опираясь на детали истории. Князь Владимир понял, что язычество себя исчерпало, и для народа нужна была новая религия.

Лично Владимир крестился в Византии. Этот шаг можно смело назвать удачным даже на политической арене того времени — тогда Византия была самой сильной страной континента. Очень хорошо иметь такого союзника, с которым связь — не только по ситуации в мире, но и по религии. Принятие христианства на Руси способствовало бы развитию страны и укреплению связей с европейскими государствами.

Известно, что с самого начала крестили людей там, где река Почайна впадает в Днепр, а затем традиция разошлась по другим местам. Однако еще долго люди оставались верными язычеству. Утверждение христианства на Руси в краткие сроки было невозможным, учитывая распространения язычества. Были и те, кто долго сражался с новой религией.

Уже после крещения 988 года на Руси начала распространяться письменность. Владимир учреждал школы, и даже церкви — сначала в Киеве, а затем и в других городах.