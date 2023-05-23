Тем, кто планирует дальнее путешествие, нужно знать, что брать с собой на борт самолета. Факты ICTV рассказывают правила Wizz Air для ручной клади в 2023 году.

Правила Wizz Air для ручной клади в 2023 году

Пассажирам разрешено бесплатно брать в салон один предмет ручной клади. Максимально допустимые размеры — 40 x 30 x 20 см, вес — 10 кг. Таким образом, вы можете взять рюкзак, сумку для ноутбука или женскую и тому подобное. Главное — придерживаться указанных норм.

Если же нужно взять больше вещей, Wizz Air предлагает дополнительную платную услугу Wizz Priority. Она дает возможность бесплатно брать две единицы багажа в салон: один предмет ручной клади, с максимальным размером 40 x 30 x 20 см, и дополнительный чемодан, с максимальным размером 55 x 40 x 23 см.

Также на один рейс пассажиры могут зарегистрировать до шести единиц багажа. Для этого нужно оплатить отдельный сбор за каждый чемодан. Норма габаритов: 149 х 119 х 171 см; вес — макс. 10 кг, 20 кг, 26 кг или 32 кг.

Что можно взять в салон

На борт самолета бесплатно можно взять:

верхнюю одежду;

одеяло;

телефон;

книги или другую литературу;

для детей, не достигших двух лет: еду и складную детскую коляску;

костыли для людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, пассажиры могут приобрести багаж во время или после бронирования, максимум за три часа до вылета.

Что нельзя перевозить на борту самолета

На самолетах компании Wizz Air нельзя перевозить: