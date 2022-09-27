В условиях войны крайне важно оставаться на связи, но смартфоны также стают легкой мишенью для злоумышленников. Цифровой фронт также немаловажен, и ценная или секретная информация может повлиять на исход войны. Лучше обезопасить себя от прослушивания, и сделать это можно с помощью нескольких советов.

Как узнать, что ваш телефон прослушивают, Фактам ICTV рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.

Прослушивание через оборудование оператора связи

По словам Виталия, этот процесс может производиться сотрудниками оператора, представителями правоохранительных органов и злоумышленниками, которые получили доступ через взлом системы защиты оператора связи.

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— В таком случае можно прослушивать все обычные звонки по мобильной сети и читать обычные короткие сообщения СМС, — уверяет Якушев.

Эксперт по кибербезопасности заявляет, что определить в таком случае прослушку крайне трудно — нет ни звуков, ни помех, ни шумов во время разговора по телефону.

Однако, чтобы предотвратить прослушивание, можно использовать для звонков и сообщений надежные мессенджеры, например Signal, Threema.

Прослушивание по программным или аппаратным закладкам

Закладки — это жучки, которые будут шпионить за устройством. В отличие от первого случая, программы и незаметные чипы могут сканировать не только звонки и СМС, но и другую информацию с телефона.

— Установить такие закладки можно только при физическом доступе к смартфону. Бывают случаи, когда жучки устанавливают недобросовестные производители при сборке устройства. Не исключена установка программ-шпионов удаленно из-за уязвимостей программного обеспечения или операционной системы смартфонов, — уверяет Якушев.

Эксперт заявляет, что в таком случае определить факт прослушивания можно по нескольким факторам:

повышенные расходы заряда аккумулятора из-за работы жучков;

быстрое уменьшение места в хранилище смартфона;

повышенное использование интернет-трафика;

перегрев смартфона и частые подтормаживания во время работы.

Для предотвращения прослушиваний этим способом, необходимо придерживаться правил:

не предоставляйте доступ к своему устройству и установите 6-значный пароль для разблокировки;

не устанавливайте приложения на телефон из посторонних источников;

обязательно обновляйте все установленные программы и операционную систему телефона;

не использовать устройства, подаренные незнакомыми или ненадежными людьми.

В случае прослушивания рекомендуется сбросить устройство до заводских настроек.

Прослушивание через поддельную базовую станцию

Современные злоумышленники могут взламывать старые технологии мобильной связи. Речь идет о GSM, которой пользуются все мобильные операторы для работы со старыми телефонами.

— Хакеры могут создать свою базовую станцию, переключить ваш мобильный телефон и перехватить обычные звонки и SMS. Фактов, указывающих на прослушивание, попросту нет. Чтобы предотвратить слежку, рекомендуется использовать для звонков и сообщений надежные мессенджеры, например Signal и Threema, — добавляет эксперт.

Все эти правила помогут избежать или прекратить прослушку устройства. Впрочем, можно зайти слишком далеко с безопасностью и случайно удалить ценную информацию, или вовсе удалить учетную запись из популярных сервисов. Как восстановить учетную запись Google — читайте на Фактах ICTV.