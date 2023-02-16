Неприятный запах из холодильника — проблема, которую нужно решать срочно! Пользоваться холодильником, который воняет, становится некомфортно, ведь затхлый аромат переносится на готовые блюда или сырые продукты.

Почему появляется неприятный запах в холодильнике и как избавиться от вони, читайте в нашем материале.

Почему холодильник воняет — распространенные причины

Существует несколько основных причин неприятного запаха в холодильнике:

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Наличие гнилых и испорченных продуктов.

Неправильный уход за холодильником.

Поломка в системе вентиляции самого прибора.

Засорение дренажное отверстие.

Появлению плесени и вредных микроорганизмов.

Проблема с внутренними деталями агрегата.

Здесь стоит разобрать в каждой из причин отдельно! Самая распространенная причина появления вони в холодильнике — наличие слишком пахучих или испорченных продуктов.

Если вы гурман, то в вашем холодильнике может храниться пища, которая сама по себе имеет специфический запах. Благодаря резкому запаху отдельных продуктов, неприятный аромат может расходиться по всему холодильнику.

Также вызвать вонь могут старые, испорченные и гнилые продукты. Согласитесь, испорченный десерт или просроченная копченая рыба не могут приятно пахнуть.

Если вы давно перебирали холодильную камеру, самое время это исправить! Дело в том, что даже в холодильнике еда может испортиться. В результате чего, там поселяются и растут различные микроорганизмы или плесень.

Это может вызвать очень неприятный аромат, который будет непросто убрать!

Чтобы избавиться от проблемы, советуем сначала перебрать свой холодильник и выбросить все испорченные или непонятные продукты!

Также причиной образования затхлого запаха внутри холодильника может стать засоренное дренажное отверстие. Дренажная система в современных холодильниках нужна для отвода воды.

Расположено это отверстие в нижней части камеры там, где углубление. Внутри этого углубления находится отверстие (это лишь в моделях с капельной системой).

Как это работает? Конденсат накапливается на внутренних стенах холодильника, а затем выводится через дренажную систему.

Причиной неприятного запаха может стать как раз засорение этого отверстия. Если вокруг него застаивается вода, там начнут активно размножаться бактерии, которые и будут источником вони!

Чтобы справиться с этой проблемой, советуем вызвать мастера, который прочистит дренажную систему!

Также запах может появиться, если в вашем холодильнике сломалась система вентиляции. К сожалению, справиться самостоятельно с этой проблемой трудно, поэтому также советуем вызвать мастера.

Кстати, запах также возникает в случае, если вы неправильно чистите холодильную камеру. Например, если вы моете свой агрегат раз в год, не удивительно, что он начнет вонять!

— Специалисты Новоорлеанского Института пищевых технологий провели опрос и выяснили, что большинство людей моют свой холодильник раз в месяц. По мнению ученых, этого не достаточно, ведь в приборе начинают активно размножаться бактерии. Чтобы избежать неприятных ароматов, ученые советуют мыть камеру холодильника хотя бы раз в неделю.

Кстати, неправильный уход за холодильником может вызвать появление и распространение грибков и микробов, которые также становятся источником вони!

Как избавиться от неприятного запаха из холодильника

Существует несколько народных методов, которые точно помогут вам избавиться от вони. Если вы не хотите использовать специальную бытовую химию, можно воспользоваться старыми и проверенными бабушкиными средствами:

Уксус и сода — разведите 1-2 ст. л соды в уксусе и протрите готовой смесью холодильник изнутри. Дополнительно можете насыпать немного соды в тарелку и поставить на полку (порошок будет поглощать запахи). Менять соду нужно раз в месяц.

— разведите 1-2 ст. л соды в уксусе и протрите готовой смесью холодильник изнутри. Дополнительно можете насыпать немного соды в тарелку и поставить на полку (порошок будет поглощать запахи). Менять соду нужно раз в месяц. Нашатырь — этот способ подойдет, если вонь слишком сильная или холодильник старый. Вам нужно смочить ватный диск нашатырным спиртом, а затем протереть полочки и ящики в холодильнике. По окончании процедуры оставьте открытой дверь, чтобы едкий запах самого нашатыря выветрился.

— этот способ подойдет, если вонь слишком сильная или холодильник старый. Вам нужно смочить ватный диск нашатырным спиртом, а затем протереть полочки и ящики в холодильнике. По окончании процедуры оставьте открытой дверь, чтобы едкий запах самого нашатыря выветрился. Лимон — выжмите сок из лимона на губку и протрите внутренности прибора. Или можно разрезать лимон на несколько частей и оставить внутри — менять ломтики нужно раз в два дня.

Также справиться с вонью вам помогут определенные продукты, которые поглощают неприятный запах и предотвращают его появление: