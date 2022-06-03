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Лучший летний десерт: как приготовить домашнее мороженое

3 июня 2022, 17:00
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
морозиво

С наступлением лета особую актуальность набирает мороженое. Это лучший летний рецепт, который любят смаковать как дети, так и взрослые.

Если приготовить мороженое самостоятельно дома – это будет гораздо вкуснее и полезнее. Поэтому мы решили поделиться легким рецептом сливочного мороженого от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

  • молоко -420 мл
  • сахар – 120 г
  • яйца – 2 шт.
  • сливки – 120 мл (33%)

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте сахар с яйцами, взбейте венчиком. Не нужно взбивать яйца до состояния пены.
  2. Нагрейте молоко до 60 градусов. Если у вас нет термометра, то нагревайте молоко до появления первого пара. Затем теплое молоко смешайте с яичной смесью.
  3. Получившуюся смесь перелейте в сотейник и варите на самом маленьком огне до того, как ее температура достигнет 82 градусов. Если у вас нет термометра, то варите до тех пор пока смесь не начнет немного загустевать. При этом обязательно постоянно помешивайте смесь лопаткой до самого дна сотейника.
  4. Снимите смесь с огня и дайте ей остыть. После этого влейте сливки, перемешайте и переложите в мороженицу. Если его у вас нет, перелейте смесь в пластиковый контейнер с крышкой и поставьте в морозилку.
  5. Через 30 минут достаньте контейнер и слегка перемешайте мороженое. Повторите процедуру 4 раза через каждые 30 минут. Это нужно для того, чтобы в мороженом не образовались кристаллы. После последнего перемешивания оставьте мороженое в морозильнике на 6-8 часов.
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Морозиво, Рецепт
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