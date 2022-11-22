Любые продукты лучше хранятся в холодильнике. Там пища не теряет своих вкусовых свойств и может долго не портиться.
Для хранения различных продуктов нужен разный температурный режим. Однако оптимальным считается диапазон от +2 до +5 ºC.
При каких температурах нужно хранить разные продукты и как долго их можно держать в холодильнике — читайте в материале Фактов ICTV.
Сейчас смотрят
Как правильно хранить продукты
На свежесть и состояние пищевых продуктов влияет много факторов — температура, условия хранения, упаковка, товарное соседство и тому подобное.
Чтобы пища всегда была пригодной к употреблению, нужно помнить об условиях ее хранения:
- Макароны, крупы, муку и другие сухие продукты нужно хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией.
- Хлеб, булочки и тому подобное хранить в отдельных шкафах с отверстиями для вентиляции. Кроме того, хранить в одном шкафчике хлеб из разных сортов муки нельзя.
- Мясо, птицу, рыбу и морепродукты можно хранить в одном холодильнике, но на разных полках.
- Молочную продукцию — хранить в холодильнике, предварительно положив в посуду.
- Сыры и колбасы лучше хранить в магазинной упаковке. После распаковки можно положить в контейнер с крышкой. Помните, что хранить сыр и колбасу в одном контейнере нельзя.
- Овощи и фрукты — хранение в темных, сухих и прохладных помещениях. Фрукты и ягоды следует хранить в ящиках при температуре не выше 12°С.
- Яйца — подойдет сухое и прохладное помещение, холодильник.
- Замороженные полуфабрикаты и овощи — запрещено размораживание и повторное замораживание. Хранить замороженные овощи нужно только в магазинной упаковке и низкотемпературных холодильниках.
При каких температурах хранить продукты
|Продукты питания
|Температура хранения
|Максимальный срок хранения
|Колбасные изделия
|от -0°С до 6°С
|До 10 дней
|Замороженное мясо рыба и овощи
|от -10°С до -30°С
|
До 10-12 месяцев
|Охлажденное мясо и рыба
|от 0°С до 2°С
|До 3 дней
|Сосиски
|от 0°С до 6°С
|До 10 дней
|Яйца
|от 10°С до 20°С
|25 дней
|Свинина
|от -1°С до -2°С
|14 дней
|Фрукты и овощи
|от 0°С до 15°С
|До 2-3 месяцей
|Сухие продукты (мука, крупы, сахар)
|от 0°С до 20°С
|До 1 года
|Молоко
|от 2°С до 2°С
|до 3 дней
|Сыр мягкий
|от 0°С до 3°С
|15 дней
|Сыр твердый
|от 0°С до -5°С
|5-8 месяцей
|
Сметана
|
от 0°С до -1°С
|
1 месяц
|Творог
|от 0°С до +3°С
|5 дней
|Сливки
|от 4°С до +8°С
|7 дней
|Кефир
|от 0°С до +4°С
|14 дней
|
Сколько можно хранить готовые блюда и при каких температурах
|Готовое блюдо
|Температура хранения
|Максимальный срок хранения
|Борщ
|от +2°С до +5°С
|До 7 дней
|Гречка
|от +2°С до +6°С
|Не более 4 суток
|Мясо
|от 0°С до +5°С
|Не более 4 дней
|Вареные яйца
|от 0°С до +5°С
|От 5 до 7 дней
|Картофельное пюре (с маслом)
|от 0°С до +5°С
|Не более 2 дней
|Оливье
|от -2°С до +2°С
|Не более 3 дней
|Супы (овощной, грибной, гречневый)
|от 0°С до +5°С
|3 дня
|Запеченный картофель
|от 0°С до +5°С
|До 4 дней
|Котлеты
|от 0°С до +5°С
|До 7 дней