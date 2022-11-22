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Молоко, мясо и яйца: при какой температуре нужно хранить различные продукты

22 ноября 2022, 13:54
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Їжа в холодильнику, зберігання продуктів
Источник: Getty Images

Любые продукты лучше хранятся в холодильнике. Там пища не теряет своих вкусовых свойств и может долго не портиться.

Для хранения различных продуктов нужен разный температурный режим. Однако оптимальным считается диапазон от +2 до +5 ºC.

При каких температурах нужно хранить разные продукты и как долго их можно держать в холодильнике — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как правильно хранить продукты

На свежесть и состояние пищевых продуктов влияет много факторов — температура, условия хранения, упаковка, товарное соседство и тому подобное.

Чтобы пища всегда была пригодной к употреблению, нужно помнить об условиях ее хранения:

  • Макароны, крупы, муку и другие сухие продукты нужно хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией.
  • Хлеб, булочки и тому подобное хранить в отдельных шкафах с отверстиями для вентиляции. Кроме того, хранить в одном шкафчике хлеб из разных сортов муки нельзя.
  • Мясо, птицу, рыбу и морепродукты можно хранить в одном холодильнике, но на разных полках.
  • Молочную продукцию — хранить в холодильнике, предварительно положив в посуду.
  • Сыры и колбасы лучше хранить в магазинной упаковке. После распаковки можно положить в контейнер с крышкой. Помните, что хранить сыр и колбасу в одном контейнере нельзя.
  • Овощи и фрукты — хранение в темных, сухих и прохладных помещениях. Фрукты и ягоды следует хранить в ящиках при температуре не выше 12°С.
  • Яйца — подойдет сухое и прохладное помещение, холодильник.
  • Замороженные полуфабрикаты и овощи — запрещено размораживание и повторное замораживание. Хранить замороженные овощи нужно только в магазинной упаковке и низкотемпературных холодильниках.

При каких температурах хранить продукты

Їжа в холодильнику, продукти

Продукты питания Температура хранения Максимальный срок хранения
Колбасные изделия от -0°С до 6°С До 10 дней
Замороженное мясо рыба и овощи от -10°С до -30°С

До 10-12 месяцев
Охлажденное мясо и рыба от 0°С до 2°С До 3 дней
Сосиски от 0°С до 6°С До 10 дней
Яйца от 10°С до 20°С 25 дней
Свинина от -1°С до -2°С 14 дней
 Фрукты и овощи от 0°С до 15°С До 2-3 месяцей
Сухие продукты (мука, крупы, сахар) от 0°С до 20°С До 1 года
Молоко от 2°С до 2°С до 3 дней
Сыр мягкий от 0°С до 3°С 15 дней
Сыр твердый от 0°С до -5°С 5-8 месяцей

Сметана

от 0°С до -1°С

1 месяц
Творог от 0°С до +3°С 5 дней
Сливки от 4°С до +8°С 7 дней
Кефир от 0°С до +4°С 14 дней
Натуральный йогурт от +4°С до +6°С До 5 дней
Колбаса вареная от 0°С до +8°С До 5 дней
Колбаса копченая от 0°С до +4°С До 1 месяца
Колбаса варено-копченая от 0°С до +4°С До 1 месяца
Грибы 0°С 2 дня
Шоколад от +3°С до +18°С До 6 месяцев
Мед от +7°С до +10°С
Рыба копченая от 0°С до -5°С 2 месяца

Сколько можно хранить готовые блюда и при каких температурах

Готовое блюдо Температура хранения Максимальный срок хранения
Борщ от +2°С до +5°С До 7 дней
Гречка от +2°С до +6°С Не более 4 суток
Мясо от 0°С до +5°С Не более 4 дней
Вареные яйца от 0°С до +5°С От 5 до 7 дней
Картофельное пюре (с маслом) от 0°С до +5°С Не более 2 дней
Оливье от -2°С до +2°С Не более 3 дней
Супы (овощной, грибной, гречневый) от 0°С до +5°С 3 дня
Запеченный картофель от 0°С до +5°С До 4 дней
Котлеты от 0°С до +5°С До 7 дней
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здорова їжа Советы Продукты Холода
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