Овощи являются ингредиентом почти каждого блюда. Весной и летом нет проблем приготовить из них что-нибудь быстрое и вкусное. Однако как быть зимой?
Заготовки – лучший способ насладиться овощными блюдами и пополнить запас витаминов в организме. Здесь мы собрали для вас самые лучшие рецепты кабачков на зиму.
Лечо из кабачков
Ингредиенты:
- Кабачки — 1,5 кг
- Болгарский перец — 1,5 кг
- Помидоры — 2 кг
- Сахар — 100 г
- Масло — 200 мл
- Соль – 1-2 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Яблочный уксус — 100 мл
Приготовление:
Нарезать помидоры и перец, взблендерить. Вылить жидкость в кастрюлю. Добавить туда соль и сахар. Перемешать и поставить на плиту.
Во время варки может появиться много пенки, которую следует сразу убрать. Затем добавить растительное масло.
Нарезать кабачки полукружочками и добавить их к основной массе в кастрюлю. Довести до кипения. Затем перемешать и варить еще примерно 10 минут.
В конце добавить чеснок и яблочный уксус и оставить варить еще на 2-3 минуты.
Дать лечо немного остыть. Тогда разлить его по банкам и закрыть крышками. Хранить в прохладном месте.
Кабачки по-корейски
Ингредиенты:
- Кабачки — 1,5 кг
- Морковь — 250 г
- Лук — 250 г
- Уксус -120 мл
- Масло — 100 мл
- Сахар -140 г
- Чеснок – 50-60 г
- Соль – 1 ст. л.
- Кориандр — 5 г
- Мускатный молотый орех – 1.5 ч. л.
- Красный молотый перец — щепотка
- Черный молотый перец — щепотка
Приготовление:
Почистить чеснок и спрессовать его. Нарезать лук тоненькими полукольцами.
Кабачки промыть и просушить или промокнуть бумажным полотенцем. Натереть кабачки на терке.
Почистить морковь и также натереть ее на терке. Семена кориандра перетереть или растолочь.
Смешать в миске кориандр, мускатный орех, красный и черный молотые перцы, растительное масло, уксус, соль и сахар, перемешать.
Затем добавить лук, чеснок, кабачки и морковь. И снова перемешать. Накрыть миску полотенцем и оставить на три часа.
Тогда разложить готовую массу в стерилизованные банки и закрыть их. Накрыть полотенцем и оставить остывать. Хранить следует в прохладном месте.
Салат из кабачков
Ингредиенты:
- Кабачки — 1 кг
- Помидоры — 1,5 кг
- Перец болгарский – 4 шт.
- Чеснок — 5-6 зубчиков
- Сахар — 100 г
- Соль – 1 ст. л.
- Уксус – 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление:
Кабачки очистить от кожуры и порезать кубиками среднего размера. Так же порезать и помидоры. Перец очистить от семян и нарезать квадратиками.
Помидоры высыпать в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить туда еще сахар, соль и все перемешать. Довести смесь до кипения. Варить так еще 10 минут, помешивая.
Добавить в массу кабачки и перец. Затем влить масло и перемешать. Снова довести до кипения и варить примерно 30 минут.
Добавить толченый чеснок и перемешать.
В конце добавить уксус и накрыть крышкой кастрюлю. Варить еще 1-2 минуты.
Распределить готовый салат по стерилизованным банкам, закрутить крышки, накрыть банки полотенцем и оставить полностью остывать.
Кабачки на зиму как грибы
Ингредиенты:
- Кабачки — 1,5 кг
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Острый перец – 1 шт.
- Укроп — 0,25 пучка
- Петрушка — 0,25 пучка
- Масло растительное — 120 мл
- Уксус — 120 мл
- Сахар – 3 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Черный молотый перец – 1 ч. л.
Приготовление:
Кабачки нарезать брусочками. Добавить выжатый чеснок, соль, перец, сахар и растительное масло. Все перемешать.
Острый перец нарезать кольцами. Вместе со всей зеленью высыпать к основной массе.
Влить уксус, перемешать и оставить на три часа мариноваться.
Распределить маринованные кабачки по банкам. Стерилизовать примерно 7-8 минут.
Тогда закрутить банки крышками, накрыть полотенцем до полного остывания.
Кабачок на зиму без стерилизации
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 кг
- Укроп — 40 гр
- Чеснок – 40 гр
- Сахар – 20 гр
- Соль — 10 гр
- Уксус — 120 мл
- Перец горошком – 10 шт.
- Лавровый лист – 4 шт.
Приготовление:
Кабачки нарезать кружочками. Чеснок очистить и поделить на несколько частей.
На дно стерилизованных банок выложить перец, укроп, чеснок и лавровый лист.
Выложить кабачки до верха банки и залить кипятком. Накрыть крышками и оставить на 15 минут.
Тогда слить воду из банок в кастрюлю и залить свежим кипятком. Оставить еще на 7 минут.
В кастрюлю с кипятком насыпать сахар, соль, добавить черный перец, лавровый лист и поставить варить до кипения. Тогда влить уксус.
Слить воду из банок, залить кабачки маринадом, который только что закипел. Закрыть банки крышками, обернуть полотенцем и оставить на сутки настояться. Тогда спрятать банки в подвал или погреб.
Обязательно воспользуйтесь каким-нибудь из этих рецептов и наслаждайтесь кабачками целую зиму.