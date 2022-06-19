Овощи являются ингредиентом почти каждого блюда. Весной и летом нет проблем приготовить из них что-нибудь быстрое и вкусное. Однако как быть зимой?

Заготовки – лучший способ насладиться овощными блюдами и пополнить запас витаминов в организме. Здесь мы собрали для вас самые лучшие рецепты кабачков на зиму.

Лечо из кабачков

Ингредиенты:

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Кабачки — 1,5 кг

Болгарский перец — 1,5 кг

Помидоры — 2 кг

Сахар — 100 г

Масло — 200 мл

Соль – 1-2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Яблочный уксус — 100 мл

Приготовление:

Нарезать помидоры и перец, взблендерить. Вылить жидкость в кастрюлю. Добавить туда соль и сахар. Перемешать и поставить на плиту.

Во время варки может появиться много пенки, которую следует сразу убрать. Затем добавить растительное масло.

Нарезать кабачки полукружочками и добавить их к основной массе в кастрюлю. Довести до кипения. Затем перемешать и варить еще примерно 10 минут.

В конце добавить чеснок и яблочный уксус и оставить варить еще на 2-3 минуты.

Дать лечо немного остыть. Тогда разлить его по банкам и закрыть крышками. Хранить в прохладном месте.

Кабачки по-корейски

Ингредиенты:

Кабачки — 1,5 кг

Морковь — 250 г

Лук — 250 г

Уксус -120 мл

Масло — 100 мл

Сахар -140 г

Чеснок – 50-60 г

Соль – 1 ст. л.

Кориандр — 5 г

Мускатный молотый орех – 1.5 ч. л.

Красный молотый перец — щепотка

Черный молотый перец — щепотка

Приготовление:

Почистить чеснок и спрессовать его. Нарезать лук тоненькими полукольцами.

Кабачки промыть и просушить или промокнуть бумажным полотенцем. Натереть кабачки на терке.

Почистить морковь и также натереть ее на терке. Семена кориандра перетереть или растолочь.

Смешать в миске кориандр, мускатный орех, красный и черный молотые перцы, растительное масло, уксус, соль и сахар, перемешать.

Затем добавить лук, чеснок, кабачки и морковь. И снова перемешать. Накрыть миску полотенцем и оставить на три часа.

Тогда разложить готовую массу в стерилизованные банки и закрыть их. Накрыть полотенцем и оставить остывать. Хранить следует в прохладном месте.

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Салат из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки — 1 кг

Помидоры — 1,5 кг

Перец болгарский – 4 шт.

Чеснок — 5-6 зубчиков

Сахар — 100 г

Соль – 1 ст. л.

Уксус – 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление:

Кабачки очистить от кожуры и порезать кубиками среднего размера. Так же порезать и помидоры. Перец очистить от семян и нарезать квадратиками.

Помидоры высыпать в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить туда еще сахар, соль и все перемешать. Довести смесь до кипения. Варить так еще 10 минут, помешивая.

Добавить в массу кабачки и перец. Затем влить масло и перемешать. Снова довести до кипения и варить примерно 30 минут.

Добавить толченый чеснок и перемешать.

В конце добавить уксус и накрыть крышкой кастрюлю. Варить еще 1-2 минуты.

Распределить готовый салат по стерилизованным банкам, закрутить крышки, накрыть банки полотенцем и оставить полностью остывать.

Кабачки на зиму как грибы

Ингредиенты:

Кабачки — 1,5 кг

Чеснок — 3-4 зубчика

Острый перец – 1 шт.

Укроп — 0,25 пучка

Петрушка — 0,25 пучка

Масло растительное — 120 мл

Уксус — 120 мл

Сахар – 3 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Черный молотый перец – 1 ч. л.

Приготовление:

Кабачки нарезать брусочками. Добавить выжатый чеснок, соль, перец, сахар и растительное масло. Все перемешать.

Острый перец нарезать кольцами. Вместе со всей зеленью высыпать к основной массе.

Влить уксус, перемешать и оставить на три часа мариноваться.

Распределить маринованные кабачки по банкам. Стерилизовать примерно 7-8 минут.

Тогда закрутить банки крышками, накрыть полотенцем до полного остывания.

Кабачок на зиму без стерилизации

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг

Укроп — 40 гр

Чеснок – 40 гр

Сахар – 20 гр

Соль — 10 гр

Уксус — 120 мл

Перец горошком – 10 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Приготовление:

Кабачки нарезать кружочками. Чеснок очистить и поделить на несколько частей.

На дно стерилизованных банок выложить перец, укроп, чеснок и лавровый лист.

Выложить кабачки до верха банки и залить кипятком. Накрыть крышками и оставить на 15 минут.

Тогда слить воду из банок в кастрюлю и залить свежим кипятком. Оставить еще на 7 минут.

В кастрюлю с кипятком насыпать сахар, соль, добавить черный перец, лавровый лист и поставить варить до кипения. Тогда влить уксус.

Слить воду из банок, залить кабачки маринадом, который только что закипел. Закрыть банки крышками, обернуть полотенцем и оставить на сутки настояться. Тогда спрятать банки в подвал или погреб.

Обязательно воспользуйтесь каким-нибудь из этих рецептов и наслаждайтесь кабачками целую зиму.