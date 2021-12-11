Свадьба – это важное и долгожданное событие в жизни каждого человека, ведь все мечтают создать крепкий и счастливый брак на всю жизнь.
Однако подготовка к торжественной церемонии включает в себя много разных нюансов, в частности – выбор даты.
Для того, чтобы выбрать действительно благоприятный день для женитьбы, стоит ориентироваться на календарь свадеб.
Какие дни будут благоприятными для свадьбы и венчания в 2022 году — смотрите дальше в материале.
Январь 2022
Благоприятные дни: 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 января
Неблагоприятные дни: с 1 по 19, 20, 21, 26, 28 января
Согласно народным традициям, до праздника Крещения лучше не играть свадеб. Кроме того, в январе 2022 года православные отмечают сразу несколько больших праздников, во время которых церковь не советует устраивать свадебные церемонии и венчаться.
Февраль 2022
Благоприятные дни: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24 февраля
Неблагоприятные дни: 2, 4, 9, 11, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 28 февраля
Февраль 2022 года является одним из самых удачных месяцев для празднования свадьбы. Более того, он наполнен красивыми датами, которые легко запоминаются.
Считается, что в этот период семью создают романтические натуры, а такой союз будет крепким и гармоничным.
Март 2022
Благоприятные дни: нет
Неблагоприятные дни: целый месяц
Март 2022 года считается неблагоприятным периодом для бракосочетаний. Месяц начинается с Масленицы, после которой будет длиться Великий пост. Эти дни не подходят для празднования торжественных событий.
Апрель 2022
Благоприятные дни: нет
Неблагоприятные дни: целый месяц
В 2022 году апрель также не будет удачным для свадьбы и венчания. Вплоть до 23 числа длится Великий пост, а после него наступает Светлая Пасхальная седмица, во время которой тоже не заключают браки.
Май 2022
Благоприятные дни: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 мая
Неблагоприятные дни: с 1 по 18, 20, 25, 27 мая
С начала месяца и по 16 мая продлится коридор затмений, в эти дни астрологи не советуют создавать семью. Вторая половина мая будет более благоприятной.
Считается, что союз, созданный в мае 2022 года, будет крепким. Несмотря на жизненные проблемы и препятствия, в семье будет царить атмосфера позитива, жизнерадостности и веселья.
Июнь 2022
Благоприятные дни: 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 июня
Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 8, 10, 11, 15, 17, с 20 по 30 июня
Если вы запланировали свадьбу на июнь 2022 года, то лучше успеть до 20 числа, так как в этот день начинается Петров пост.
Кстати, заключить брак на Троицу, которую православные будут отмечать 12 июня, считается хорошим знаком. Согласно поверью, если жениться или выходить замуж в первый месяц лета, во всех начинаниях и планах семью будет сопровождать успех.
Июль 2022
Благоприятные дни: 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 июля
Неблагоприятные дни: с 1 по 13, 15, 20, 22, 27, 29 июля
Первая половина месяца будет крайне неблагоприятной, поскольку все еще будет продолжаться Петров пост (до 12 июля). Если организовать свадьбу после этого периода, то союз обещает быть крепким, а супруги будут верны друг другу.
Август 2022
Благоприятные дни: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 29, 30 августа
Неблагоприятные дни: 1, 3, 5, 10, 12, с 13 по 28, 31 августа
В последний месяц лета благоприятных дней для свадьбы не так уж много. На август приходятся Успенский пост (с 14 по 27 число) и два больших церковных праздника (19 августа – Преображение Господне и 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы).
Лучшим днем для венчания и женитьбы станет 2 августа, Ильин день, потому что сам пророк Илия считается покровителем замужества.
Сентябрь 2022
Благоприятные дни: 1, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30 сентября
Неблагоприятные дни: 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 23, 27, 28 сентября
Сентябрь – самый удачный месяц для свадьбы в 2022 году. Если верить народным приметам, то в сентябре создаются гармоничные и искренние союзы. Но стоит быть внимательными 11, 21 и 27 числа, поскольку в эти дни христиане отмечают большие праздники.
Октябрь 2022
Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 октября
Неблагоприятные дни: 5, 7, 12, 13, 19, 21, с 25 по 31 октября
Считается, что свадьба в октябре принесет молодоженам счастье и искреннюю любовь, построенную на взаимном уважении и понимании. Одним из лучших дней для бракосочетания в разгар осени является 14 октября, праздник Покрова. В конце месяца начнется коридор затмений, на протяжении которого лучше не проводить брачные церемонии.
Ноябрь 2022
Благоприятные дни: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 ноября
Неблагоприятные дни: с 1 по 9, 11, 16. 18, 23, 25, с 28 по 30 ноября
Свадьба в ноябре станет символом стабильности и спокойствия будущей семьи. Однако не весь месяц благоприятен для свадьбы, ведь до 8 ноября длится коридор затмений, а с 28 числа начинается Филиппов пост.
Декабрь 2022
Благоприятные дни: нет
Неблагоприятные дни: целый месяц
Декабрь 2022 года совсем не подходит для свадеб, поскольку на протяжении всего месяца будет длиться Рождественский пост (28 ноября – 6 января). В этот период пышные торжества проводить нежелательно.