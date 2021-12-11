Свадьба – это важное и долгожданное событие в жизни каждого человека, ведь все мечтают создать крепкий и счастливый брак на всю жизнь.

Однако подготовка к торжественной церемонии включает в себя много разных нюансов, в частности – выбор даты.

Для того, чтобы выбрать действительно благоприятный день для женитьбы, стоит ориентироваться на календарь свадеб.

Какие дни будут благоприятными для свадьбы и венчания в 2022 году — смотрите дальше в материале.

Январь 2022

Благоприятные дни: 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 января

Неблагоприятные дни: с 1 по 19, 20, 21, 26, 28 января

Согласно народным традициям, до праздника Крещения лучше не играть свадеб. Кроме того, в январе 2022 года православные отмечают сразу несколько больших праздников, во время которых церковь не советует устраивать свадебные церемонии и венчаться.

Февраль 2022

Благоприятные дни: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24 февраля

Неблагоприятные дни: 2, 4, 9, 11, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 28 февраля

Февраль 2022 года является одним из самых удачных месяцев для празднования свадьбы. Более того, он наполнен красивыми датами, которые легко запоминаются.

Считается, что в этот период семью создают романтические натуры, а такой союз будет крепким и гармоничным.

Март 2022

Благоприятные дни: нет

Неблагоприятные дни: целый месяц

Март 2022 года считается неблагоприятным периодом для бракосочетаний. Месяц начинается с Масленицы, после которой будет длиться Великий пост. Эти дни не подходят для празднования торжественных событий.

Апрель 2022

Благоприятные дни: нет

Неблагоприятные дни: целый месяц

В 2022 году апрель также не будет удачным для свадьбы и венчания. Вплоть до 23 числа длится Великий пост, а после него наступает Светлая Пасхальная седмица, во время которой тоже не заключают браки.

Май 2022

Благоприятные дни: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 мая

Неблагоприятные дни: с 1 по 18, 20, 25, 27 мая

С начала месяца и по 16 мая продлится коридор затмений, в эти дни астрологи не советуют создавать семью. Вторая половина мая будет более благоприятной.

Считается, что союз, созданный в мае 2022 года, будет крепким. Несмотря на жизненные проблемы и препятствия, в семье будет царить атмосфера позитива, жизнерадостности и веселья.

Июнь 2022

Благоприятные дни: 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 июня

Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 8, 10, 11, 15, 17, с 20 по 30 июня

Если вы запланировали свадьбу на июнь 2022 года, то лучше успеть до 20 числа, так как в этот день начинается Петров пост.

Кстати, заключить брак на Троицу, которую православные будут отмечать 12 июня, считается хорошим знаком. Согласно поверью, если жениться или выходить замуж в первый месяц лета, во всех начинаниях и планах семью будет сопровождать успех.

Июль 2022

Благоприятные дни: 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 июля

Неблагоприятные дни: с 1 по 13, 15, 20, 22, 27, 29 июля

Первая половина месяца будет крайне неблагоприятной, поскольку все еще будет продолжаться Петров пост (до 12 июля). Если организовать свадьбу после этого периода, то союз обещает быть крепким, а супруги будут верны друг другу.

Август 2022

Благоприятные дни: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 29, 30 августа

Неблагоприятные дни: 1, 3, 5, 10, 12, с 13 по 28, 31 августа

В последний месяц лета благоприятных дней для свадьбы не так уж много. На август приходятся Успенский пост (с 14 по 27 число) и два больших церковных праздника (19 августа – Преображение Господне и 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы).

Лучшим днем ​​для венчания и женитьбы станет 2 августа, Ильин день, потому что сам пророк Илия считается покровителем замужества.

Сентябрь 2022

Благоприятные дни: 1, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30 сентября

Неблагоприятные дни: 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 23, 27, 28 сентября

Сентябрь – самый удачный месяц для свадьбы в 2022 году. Если верить народным приметам, то в сентябре создаются гармоничные и искренние союзы. Но стоит быть внимательными 11, 21 и 27 числа, поскольку в эти дни христиане отмечают большие праздники.

Октябрь 2022

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 октября

Неблагоприятные дни: 5, 7, 12, 13, 19, 21, с 25 по 31 октября

Считается, что свадьба в октябре принесет молодоженам счастье и искреннюю любовь, построенную на взаимном уважении и понимании. Одним из лучших дней ​​для бракосочетания в разгар осени является 14 октября, праздник Покрова. В конце месяца начнется коридор затмений, на протяжении которого лучше не проводить брачные церемонии.

Ноябрь 2022

Благоприятные дни: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 ноября

Неблагоприятные дни: с 1 по 9, 11, 16. 18, 23, 25, с 28 по 30 ноября

Свадьба в ноябре станет символом стабильности и спокойствия будущей семьи. Однако не весь месяц благоприятен для свадьбы, ведь до 8 ноября длится коридор затмений, а с 28 числа начинается Филиппов пост.

Декабрь 2022

Благоприятные дни: нет

Неблагоприятные дни: целый месяц

Декабрь 2022 года совсем не подходит для свадеб, поскольку на протяжении всего месяца будет длиться Рождественский пост (28 ноября – 6 января). В этот период пышные торжества проводить нежелательно.