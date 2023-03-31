Зима окончательно отступает. Это означает, что пришла пора выбирать цветы для вашего сада или дома. Популярным вариантом остаются однолетники — петунии. Они являются универсальными растениями, которые можно высаживать как в доме, так и на улице.
Лучшим вариантом выращивания петуний является рассадный. Когда сеять петунию на рассаду в 2023 году — рассказывают Факты ICTV.
Когда сеять петунию на рассаду в 2023 году
Семена петунии прорастают долго. Чтобы получить цветение в июне, стоит начинать высадку в начале марта.
Однако если вы пропустили первый месяц весны — не волнуйтесь. Сеять петунии можно до конца мая. Стоит лишь понимать, что в таком случае цветение появится позже.
Благоприятные дни на посев петунии в 2023 году
Апрель:
3, 4, 5, 23, 24, 30 — нормальные
21, 22, 25, 26 — отличные
Май:
1, 3, 4, 20, 21, 27, 28, 29, 30 — нормальные
22, 23, 24 — отличные
Через сколько дней всходят семена петунии
Прорастание семян петунии зависит от способа ухода за ней.
- При достаточной температуре и освещении растение может взойти через 7-10 дней после посева.
- Бывают также случаи, когда семена прорастают уже на 3-5 день. Такой результат петуния дает при температуре 23-25 градусов.
- При более низких температурах (18-20 градусов) семена могут всходить дольше — на 10-12 день.
Когда высаживать петунию в открытый грунт
В открытый грунт растение стоит высаживать после того, как на нем появятся первые цветы. Также нужно ориентироваться на температуру воздуха и земли. Петуния любит тепло и солнечный свет, поэтому следите за тем, чтобы уже окончательно прошли заморозки.
Оптимальным вариантом для высадки петунии в открытый грунт является начало или конец мая.