Зима окончательно отступает. Это означает, что пришла пора выбирать цветы для вашего сада или дома. Популярным вариантом остаются однолетники — петунии. Они являются универсальными растениями, которые можно высаживать как в доме, так и на улице.

Лучшим вариантом выращивания петуний является рассадный. Когда сеять петунию на рассаду в 2023 году — рассказывают Факты ICTV.

Когда сеять петунию на рассаду в 2023 году

Семена петунии прорастают долго. Чтобы получить цветение в июне, стоит начинать высадку в начале марта.

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Однако если вы пропустили первый месяц весны — не волнуйтесь. Сеять петунии можно до конца мая. Стоит лишь понимать, что в таком случае цветение появится позже.

Благоприятные дни на посев петунии в 2023 году

Апрель:

3, 4, 5, 23, 24, 30 — нормальные

21, 22, 25, 26 — отличные

Май:

1, 3, 4, 20, 21, 27, 28, 29, 30 — нормальные

22, 23, 24 — отличные

Через сколько дней всходят семена петунии

Прорастание семян петунии зависит от способа ухода за ней.

При достаточной температуре и освещении растение может взойти через 7-10 дней после посева.

Бывают также случаи, когда семена прорастают уже на 3-5 день. Такой результат петуния дает при температуре 23-25 градусов.

При более низких температурах (18-20 градусов) семена могут всходить дольше — на 10-12 день.

Когда высаживать петунию в открытый грунт

В открытый грунт растение стоит высаживать после того, как на нем появятся первые цветы. Также нужно ориентироваться на температуру воздуха и земли. Петуния любит тепло и солнечный свет, поэтому следите за тем, чтобы уже окончательно прошли заморозки.

Оптимальным вариантом для высадки петунии в открытый грунт является начало или конец мая.