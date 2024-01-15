Сеять перец нужно в благоприятное для этого время, поскольку это может влиять на урожай. Когда сеять перец на рассаду в 2024 году и как правильно это делать – читайте в материале.

Когда сеять перец на рассаду в 2024 году: лучшие сроки

В 2024 году дни, определенные как благоприятные для посева перца, включают: 6-8, 10-13, 15-17, 29-30 марта. Также следует учитывать место, где вы будете сажать рассаду. К примеру, для теплицы подойдет начало марта, а для высадки – начало мая.

Важно отметить, что перец – теплолюбивое растение. Поэтому если вы планируете пересаживать рассаду перцев в открытый грунт, следует подождать, пока температура не поднимется до +16+17 °C. Снижение температуры до +14 °C приведет к прекращению роста растений.

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Как правильно сеять перец на рассаду: правила

Земля для выращивания перца должна обладать оптимальными характеристиками, такими как рыхлость, питательность, нейтральный или слабокислый уровень pH (6-6,5) и стерильность. Можно приобрести готовый субстрат в садоводческих магазинах или самостоятельно подготовить необходимую грунтовую смесь.

Подготовка семян включает замачивание обычных семян в растворе перманганата калия (1 г на 100 мл воды, держать семена в течение 20 минут). После дезинфекции семена помещают в раствор стимулятора роста или на 4-5 часов опускают в раствор минеральных удобрений. После такой обработки посевной материал промывают в чистой воде.

Чаще прибегают к методу проращивания. Семена обертывают во влажную марлю или ткань, помещают в теплое место и следят, чтобы материал не высыхал.

Удобно положить обернутые семена на блюдце и покрыть их полиэтиленом. Важно избегать переувлажнения семян, поскольку для прорастания они нуждаются, кроме воды, в кислороде. Оптимальная температура для проращивания – +20-23 °C. Однако нежные побеги легко ломаются при посеве, поэтому следует быть осторожными.

Как правильно сеять перец на рассаду: пошаговая инструкция