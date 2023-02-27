Морковь богата полезными витаминами и микроэлементами, а также имеет насыщенный вкус. Без нее трудно приготовить вкусное блюдо. Ведь этот овощ является обязательным ингредиентом в супах, салатах, пюре или рагу.

Кроме того, морковь – одна из немногих овощных культур, которые можно сеять осенью и весной, поэтому огородники любят ее выращивать. Осенью ее сажают для получения раннего урожая, а весенняя посадка позволяет вырастить морковь для длительного хранения.

Факты ICTV узнавали, когда можно сеять морковь весной 2023 года и как делать это правильно.

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Когда сеять морковь весной 2023 года — даты

Весенняя посадка этой овощной культуры пользуется большей популярностью, чем осенняя. Лучшее время для роста моркови начинаться через 14 дней после последних холодов.

Также многие огородники обращают внимание на фазы движения луны. Например, морковь рекомендуется сажать в период ее спада.

В 2023 году сеять морковь можно в такие дни:

март — 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 22-23, 25, число;

апрель — 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 число;

май — 1, 1, 12-14, 19, 20, 23-24, 27 число.

В целом сроки посева моркови зависят от вашей цели — хотите ли вы получить ранние овощи, или наоборот более позднюю морковь, а возможно планируете хранить ее зимой.

Также сроки высадки зависят от погодных условий и особенностей сорта. Почву перед посадкой нужно должным образом подготовить, а семена обработать.

Советуем обращать внимание на погодные условия, как только наступит стабильное весеннее тепло и минует угроза заморозков, можно начинать сеять морковь.

Минимальная температура во время сеяния моркови — не ниже 8℃. Именно в этот период почва будет хорошо увлажнена (это очень важно для семян).

К слову, если вы планируете выращивание моркови на зимнее хранение, то сажайте корнеплод позже — в апреле-мае.

А для того, чтобы лакомиться сочной хрустящей морковью летом, используйте ранние сорта и сейте культуру сразу после наступления стабильного тепла.

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Как правильно сеять морковь — советы

Выбираем место посева

Это важный момент, который будет влиять на будущие плоды моркови. Здесь важно соблюдать несколько правил:

Морковь не стоит выращивать на одном месте каждый год — советуем выбирать другой участок, так как на второй год трудно избежать поражения плодов альтернариозом, морковной мухой или нематодой.

Не рекомендуется сажать морковь на одном участке чаще чем раз в четыре года!

Сейте морковь на участках, где в прошлом году у вас росли томаты, бобовые, огурцы, чеснок или капуста. Не стоит сажать культуру на участках, где была петрушка, сельдерей, укроп, пастернак.

Подготавливаем почву

Если с участком определились, теперь нужно подготовить почву для посева моркови.

Морковь любит расти в рыхлой, плодородной и супесчаной почве. Также важно, чтобы кислотность земли была близка к нулю.

Почва для моркови должна быть влагоемкой и не образовывать слой в виде корки.

Поэтому для подготовки почвы можно добавить песок, лучше речной. Он поможет сделать землю рыхлой и приятной для моркови.

Если песка нет, можно перенести на грядку почва с другого участка, где земля рыхлая. Для этого нужно вырыть яму под грядку глубиной до 40 см и засыпать ее легкой и питательной почвой.

Также при подготовке важно добавить удобрения. Для 1 м² вам понадобится пол ведра перегноя или компоста. Но запомните, запрещено добавлять перегной прям под растения.

Сеем морковь

Все довольно просто: