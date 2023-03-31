Арбузы — культура, очень требовательная к теплу. Поэтому раньше их выращивали только в южных регионах страны. Однако сегодня, через рассаду, огородники и садоводы научились получать сладкие плоды даже в тех краях, где не слишком подходящий климат.
Когда сеять арбузы на рассаду в 2023, году рассказывают Факты ICTV.
Когда сеять арбузы на рассаду
Важно помнить, что посев арбузов зависит от климатических условий. Эту культуру нужно сажать исключительно тогда, когда пройдут заморозки.
Подобрать день для посева арбузов можно по Лунному календарю 2023 года.
Благоприятные дни в апреле 2023 года: 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 30.
Нейтральными днями для посева арбузов в апреле 2023 года являются: 6, 10, 14, 21
Благоприятные дни в мае 2023 года: 2, 3, 12, 23-25
Нейтральные дни для посева арбузов в мае 2023 года: 1, 5, 19
Через сколько дней всходят арбузы
Семена арбуза всходят не очень быстро, ведь имеют плотную кору. В среднем ростки появляются через 10-14 дней.
Срок созревания арбуза зависит от климата. Обычно это 70-85 дней после высадки.
Как выращивать арбузы в домашних условиях
- Для начала держите семена в течение двух недель в теплом месте. Это может быть даже батарея.
- Перед днем посева положите во влажной ткани или марле в холодильник на 1-2 суток.
- Перед посевом обработайте семена марганцовкой — 1%-м раствором. Это нужно для дезинфекции. Держите семена в растворе 20-25 минут.
- После обработки выложите их на вату и оставьте на 2 суток в теплом месте.
- Подготовьте лунки, глубиной в 10 см. Расстояние между лунками должно быть 40-50 см. Между рядами — 1 м.
- В каждую лунку насыпьте перегной.
- Посадите в лунки семена арбуза (можно по 2 семечка).
- Присыпьте землей и полейте место посадки.
- После посева поливайте арбузы 1-2 раза в неделю.