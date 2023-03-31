Арбузы — культура, очень требовательная к теплу. Поэтому раньше их выращивали только в южных регионах страны. Однако сегодня, через рассаду, огородники и садоводы научились получать сладкие плоды даже в тех краях, где не слишком подходящий климат.

Когда сеять арбузы на рассаду в 2023, году рассказывают Факты ICTV.

Когда сеять арбузы на рассаду

Важно помнить, что посев арбузов зависит от климатических условий. Эту культуру нужно сажать исключительно тогда, когда пройдут заморозки.

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Подобрать день для посева арбузов можно по Лунному календарю 2023 года.

Благоприятные дни в апреле 2023 года: 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 30.

Нейтральными днями для посева арбузов в апреле 2023 года являются: 6, 10, 14, 21

Благоприятные дни в мае 2023 года: 2, 3, 12, 23-25

Нейтральные дни для посева арбузов в мае 2023 года: 1, 5, 19

Через сколько дней всходят арбузы

Семена арбуза всходят не очень быстро, ведь имеют плотную кору. В среднем ростки появляются через 10-14 дней.

Срок созревания арбуза зависит от климата. Обычно это 70-85 дней после высадки.

Как выращивать арбузы в домашних условиях