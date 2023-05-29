Клубника — капризная культура. Чтобы получить вкусные плоды, садоводы высаживают ее в наиболее подходящий период. Определяется этот срок по лунному календарю.

Факты ICTV рассказывают, когда нужно сажать клубнику.

Когда сажать клубнику — сроки

Для того чтобы клубника взошла, ее нужно сажать на растущую луну. Также следует учитывать то, что эта культура не устойчива к холоду. Именно поэтому посадка в открытый грунт осуществляется после того, как земля прогреется до 13 градусов.

Благоприятные дни для высадки клубники:

апрель: 13-26;

май: 12-25;

июль: 1, 2, 19-24, 27-31;

август: 18-23, 25-30.

Как правильно сажать клубнику