Клубника — капризная культура. Чтобы получить вкусные плоды, садоводы высаживают ее в наиболее подходящий период. Определяется этот срок по лунному календарю.
Факты ICTV рассказывают, когда нужно сажать клубнику.
Когда сажать клубнику — сроки
Для того чтобы клубника взошла, ее нужно сажать на растущую луну. Также следует учитывать то, что эта культура не устойчива к холоду. Именно поэтому посадка в открытый грунт осуществляется после того, как земля прогреется до 13 градусов.
Благоприятные дни для высадки клубники:
- апрель: 13-26;
- май: 12-25;
- июль: 1, 2, 19-24, 27-31;
- август: 18-23, 25-30.
Как правильно сажать клубнику
- Перед посадкой перекопайте землю и добавьте компост — 200 г на один квадратный метр земли.
- Сделайте лунки глубиной 3 см. Расстояние между ними должно быть 18-20 см.
- В каждую ямку насыпьте столовую ложку золы.
- Далее поместите куст клубники в ямку и присыпьте землей.
- После высадки слейте по 2-3 литра воды на каждый куст.