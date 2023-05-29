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Когда сажать клубнику в открытый грунт — благоприятные дни в 2023 году

29 мая 2023, 19:50
Асоян Карина редактор ленты
коли садити полуницю
Источник: Unsplash

Клубника — капризная культура. Чтобы получить вкусные плоды, садоводы высаживают ее в наиболее подходящий период. Определяется этот срок по лунному календарю.

Факты ICTV рассказывают, когда нужно сажать клубнику.

Когда сажать клубнику — сроки

Для того чтобы клубника взошла, ее нужно сажать на растущую луну. Также следует учитывать то, что эта культура не устойчива к холоду. Именно поэтому посадка в открытый грунт осуществляется после того, как земля прогреется до 13 градусов.

Благоприятные дни для высадки клубники:

  • апрель: 13-26;
  • май: 12-25;
  • июль: 1, 2, 19-24, 27-31;
  • август: 18-23, 25-30.

Как правильно сажать клубнику

  1. Перед посадкой перекопайте землю и добавьте компост — 200 г на один квадратный метр земли.
  2. Сделайте лунки глубиной 3 см. Расстояние между ними должно быть 18-20 см.
  3. В каждую ямку насыпьте столовую ложку золы.
  4. Далее поместите куст клубники в ямку и присыпьте землей.
  5. После высадки слейте по 2-3 литра воды на каждый куст.
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