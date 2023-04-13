Хоть запах от электронных сигарет не такой едкий, как от обычных, неприятный аромат все же остается в квартире. Как избавиться от запаха электронных сигарет в квартире, узнавали Факты ICTV.

Как убрать запах электронных сигарет в квартире — советы

Большим плюсом дыма от электронных сигарет является то, что их аромат не поглощается одеждой, мебелью и квартирой в целом. Кроме того, после перекура руки, волосы и ротовая полость тоже не впитывают аромат.

Поэтому избавиться от запаха электронной сигареты можно обычным сквозняком. После того, как вы покурили в квартире, стоит открыть в комнате окно и подождать 10-15 мин.

В идеале — создать сквозняк. Если имеете возможность, вместе с окном откройте входную дверь на 10-15 сек. Это поможет быстро выгнать из квартиры тяжелый и насыщенный воздух.

Если у вас есть кондиционер, включите его на несколько минут. Это поможет прогнать ароматы электронных сигарет. Также вам помогут очистители воздуха с HEPA-фильтрами. Их стоит расставить в каждой комнате.

Существует еще несколько лайфхаков, которые помогут замаскировать запах от электронной сигареты:

В каждой комнате поставьте открытые емкости с белым уксусом или древесным углем — они поглощают запах. Используйте эфирные масла — они маскируют запах сигарет. Приготовьте освежитель воздуха из натуральных ингредиентов (фруктов, цветов, эфирных масел). Такие средства гипоаллергенны и абсолютно безвредны. Обязательно используйте аромат ванили и корицы.

Также можно попробовать убрать запах другими ароматами. В этом вам помогут ароматические палочки: их нужно расставить в каждой комнате.

Вместо ароматических палочек можно использовать покупную парфюмерию для дома. Сегодня можно найти множество различных ароматов, которые точно смогут справиться с запахами электронных сигарет.

Чтобы предотвратить появление неприятного аромата от электронной сигареты в квартире, советуем не курить в комнатах.

Лучше делайте это на балконе или в подъезде (конечно, если соседи будут не против). Если такой возможности нет, курите в комнате с открытыми окнами, тогда запах электронных сигарет точно не будет беспокоить вас и ваших родных.